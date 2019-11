Slaven Bilić otvorio dušu: To je užas za cijeli život, ne želim to ni gledati...

Bivši hrvatski izbornik Slaven Bilić danas vodi engleski WBA i odlično mu ide. Njegova je momčad vodeća u drugoj ligi i na dobrom je putu da izbori Premiership. A Bilića je u Birminghamu posjetila ekipa HRT-a i uvjerila se da ga navijači vole.

- Dobar dio života sam proveo tu, što kao igrač, što kao trener. Lijepo mi je tu, najprije jezik nije nikakav problem. Drugo, već imaš neke prijatelje, poznanike, partnere, znaš ljude koji su u toj branši, još iz igračkih dana. Moja "igračka" generacija je aktivna u nogometu ili kao treneri ili kao agenti, djelatnici ili kao komentatori na televiziji. Nije to ništa novo. I ako pridodaš tome da je ovo jedna od najnogometnijih zemalja gdje je nogomet bitan i čiji nogomet se prati vani, onda je lijepo biti tu. Jel' tako - rekao je Bilić i dodao:

- Ovaj nogomet u drugoj ligi nije 'presoljen', on je taman onakav kakav treba biti. Nije se izgubilo istinski nogometno. Sve miriše na travu, ovo mene jako podsjeća na West Ham. Imaš osjećaj da sve ljude znaš. Sve je slično. Nogometni klub je klub, nije korporacija. West Ham više nije isti klub. Promijenili su stadion, televizijska prava su narasla. Leeds, Nottingham, Burnley, to su još oni stari nogometni klubovi. Ostali su postali korporacije.

Zatim se vratio na reprezentaciju.

- Ako me pitaš koja mi je najveća utakmica, to je ona na Euru protiv Njemačke. Isto je velika nacija, jako je puno Hrvata na utakmici. Druga utakmica u skupini, jako bitna. Odlična igra i pobjeda i s tom pobjedom smo osigurali prvo mjesto - rekao je Bilić kojeg u Engleskoj nazivaju SuperSlav.

A šokantno ispadanje od Turske na Euru?

- Nisam puno gledao to. Ne želim to gledati. Te neke trenutke, to ti stoji u glavi. Jednostavno se dogodilo. Cijeli apsurd je taj da su Josip Šimunić i Robert Kovač osvajali sve lopte i duele na tome prvenstvu i bili su fantastični na cijelome Euru. Ali taj duel nakon kojeg su Turci zabili za 1-1 nisu dobili. Užas, to je ono za cijeli život.

Vateni su lani napravili senzacionalan uspjeh i osvojili drugo mjesto na SP-u u Rusiji.

- Mi još slavimo, mi smo još u tome. Bitno je bilo taj mamurluk izgurati da se ne dogodi zlo. Nije zgodno što ulazimo u zadnju utakmicu koja nam je presudna, to nije dobro i to nije dobar osjećaj. Reprezentacija je top, radi se jedna smjena reprezentacije. Imaju nekoliko autoriteta na čelu s Lukom, strpljivi su. Situacija je jako dobra - zaključio je Slaven Bilić.