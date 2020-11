Slaven Bilić ide na Old Trafford: United nije u formi i to je naša šansa

WBA, koji vodi hrvatski trener Slaven Bilić, nakon poraza 0:1 od Tottenhama početkom mjeseca, po bodove ide na Old Trafford. U devetom kolu Premiershipa gost je Manchester Uniteda (subota, 21 sat).

Posljednje dvije utakmice Manchester doma nije zabio (izgubio 0:1 od Arsenala i igrao 0:0 s Chelseajem). A ni momčad koju vodi Ole Gunnar Solskjær nije u sjajnoj situaciji. Naime, crveni vragovi tek su na 14. mjestu prvenstvene tablice s 10 bodova.

– To je Manchester United, u gostima na Old Traffordu. Je li teško? Da, naravno da je teško, ali moramo ići tamo i vjerovati da možemo postići pozitivan rezultat. To je jedan od onih stadiona o kojima ste kao dijete sanjali da ćete na njima igrati. Naši igrači sada imaju priliku tamo igrati i žele uz dobru igru postići i dobar rezultat. U svakoj utakmici imate priliku – rekao je Slaven Bilić uoči utakmice i dodao:

– United će pokušati postići prvu domaću pobjedu ove sezone u Premier ligi. Igrao je dobro protiv Evertona i spasio se iz poraza, no početkom prvenstva nije na svojoj razini. Nije u položaju u kojem bi želio biti. Ima neke vrhunske igrače, ali nisu dosljedni i to bi mogla biti naša šansa. Analizirat ćemo ih, gledati videozapise i pripremiti se, ali moramo se koncentrirati na to što ćemo raditi i kako možemo pobijediti – zaključio je Hrvat koji otkako je s WBA izborio Premijernu ligu nije u njoj uspio doći ni do jedne pobjede.

Trenutačno su 18., sa samo tri boda, imaju pet poraza, a u tri utakmice igrali su neodlučeno.

No, nadaju se nekim bodovima, posebice ako se u obzir uzme da se na Old Trafford vraćaju prvi put nakon travnja 2018. godine kada su slavili pobjedu 1:0.

Bit će to utakmica koja će znatno utjecati na status obojice trenera jer i Biliću i Solskjæru polako istječu krediti i trenerske klupe nisu im sigurne jer njihovi šefovi imaju sve manje strpljenja.