Slaven Belupo i Istra remizirali u utakmici s dva penala

Nogometaši Slavena Belupa i Istre 1961 u susretu su 26. kola Prve HNL u Koprivnici igrali 1-1 (1-1).

Domaće je u vodstvo doveo Iličić (26), a poravnao je Gržan (45-11m).

Slaven Belupo je sredinom prvog poluvremena stigao do prednosti samo minutu nakon što nije iskoristio kazneni udarac. Naime, sudac Jović je nakon prekršaja Silve na Knollu pokazao na bijelu točku za domaće, no udarac Glavčića u 25. minuti odlično je obranio vratar Istre Lučić. Ipak, samo minutu potom Glavčić je ubacio s desne strane u peterac gostiju gdje se najbolje snašao Iličić i ipak doveo domaće do vodstva.

Pred sam kraj prvog poluvremena i gosti su dobili kazneni udarac, no oni su ga i iskoristili. Prethodno je vratar Slavena Filipović obranio "zicer" Špoljariću, a na odbijenu su loptu startali Goda i Navaro. Izgledalo je kako je Goda izbio loptu iz nogu Navara, no Jović je još jednom pokazao na bijelu točku, a siguran izvođač najstrože kazne bio je Gržan.

Drugo poluvrijeme proteklo je u dominaciji domaćih, ali Knoll je u 49. minuti promašio nemoguće. Lulić mu je ostavio loptu na udarac s tri metra, no njemački je napadač poslao loptu pored vratnice. Posljednju priliku za pobjedu imao je Glavčić u drugoj minuti sudačke nadoknade, no njegov udarac zaustavila je vratnica.

Sedmi Slaven Belupo i osma Istra 1961 sada imaju po 24 boda, dva manje od šestog Šibenika, a dva više od devet Varaždina, dok je posljednja Lokomotiva sa 20 bodova.

Na vrhu je Osijek sa 58 bodova, jedan manje uz dvije utakmice manje ima drugi Dinamo.