Sjajni Hrvat dirnuo pozivom: Dođi, idemo legendama Noćne more kupiti što im treba

Alen Babić, sjajni hrvatski boksač koji je krajem studenog upisao i šestu pobjedu u svojoj šestoj profesionalnoj borbi, iznenadio je na Badnjak Nedjeljka Badovinca Jumba, producenta nekadašnjeg kultnog showa Noćna mora, prijedlogom da se nađu i Lakiju i Jaranu kupe sve što im treba od garderobe.

- Telefon zvoni non stop. Zove me Alen Babić Savage i kaže: Jumbo, dođi po mene idemo Lakiju i Jaranu kupiti sve što im treba od garderobe. H V A L A Alene - otkrio je u četvrtak poslijepodne na svom profil na Facebooku Badovinac, kojemu je bilo silno drago što se netko ipak sjetio protagonista te emisije, junaka koji su nas iz vikenda u vikend uveseljavali.

Podsjetimo još jedanput, hrvatski teškaš je krajem studenog u Londonu izborio i šestu pobjedu prekidom borbe, u trećoj rundi.

Bilo je to prvi put da je Babićev protivnik preživio prve dvije runde. Nakon što je bio na podu u prvoj rundi, Englez Tom Little se u trećoj naprosto stropoštao od iscrpljenosti i to nakon serije od desetak Babićevih krošea.

U tom se trenutku Englez ispružio koliko je dug pa je sudac Bob Williams, vidjevši da je potpuno iscrpljen, prekinuo borbu.