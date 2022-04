Sixersi "ukrali" pobjedu u Torontu, Celticsi na 2:0

Joel Embiid je tricom na kraju produžetka donio pobjedu Philadelphiji 104-101 na gostovanju u Torontu, kojom su Sixersi došli na korak do plasamana u drugi krug NBA doigravanja.

Može se slobodno reći da su gosti "ukrali" pobjedu u ovoj utakmici, jer u osnovnih 48 minuta nijednom nisu bili u vodstvu, a Raptorsi su na početku druge četvrtine imali 17 koševa prednosti. No, Philadelphia je malo po malo taj zaostatak smanjivala, da bi odvela utakmicu u dodatnih pet minuta te na samom kraju produžetka došla do pobjede zahvaljujući trici najboljeg igrača utakmice Joela Embiida koji je dvoboj završio sa 33 koša i 13 skokova.

Embiidovoj trici prethodila je i sjajna reakcija trenera 76ersa Doca Riversa koji je pozvao minutu odmora 2.6 sekundi prije kraja i nacrtao završnu akciju.

"Odlično zamišljeno. Tobias je napravio sjajan blok, Danny je odlično dodao. Meni je samo preostalo završiti posao i drago mi je da sam uspio", opisao je Embiid kako je pogodio tricu iz okreta s lijevog boka.

Iako Embiid to nije želio priznati, bila je to slatka osveta za sedmu utakmicu finala doigravanja u Istočnoj konferenciji 2019. u kojoj je Toronto košem Kawhija Leonarda došao do pobjede, otišao u veliko NBA finale i kasnije osvojio naslov u srazu s Golden State Warriorsima.

Foto: John E. Sokolowski/REUTERS Apr 20, 2022; Toronto, Ontario, CAN; Philadelphia 76ers forward Georges Niang (20) congratulates center Joel Embiid (21) after he scored the game winning basket against the Toronto Raptors during overtime of game three of the first round for the 2022 NBA playoffs at Scotiabank Arena. Mandatory Credit: John E. Sokolowski-USA TODAY Sports Photo: John E. Sokolowski/REUTERS

"Nisam razmišljao o dolasku ovdje i o tome da se želim revanširati. Fokusiran sam na pokušaj osvajanja naslova", rekao je Embiid.

Osim ovogodišnjeg kandidata za MVP nagradu, 76ersima su na putu do pobjede i vodstva 3-0 u seriji najviše pomogli Tyrese Maxey sa 19 koševa, James Harden sa 19 poena i 10 asistencija te Tobias Harris sa 11 koševa i 12 skokova.

Strijelce Raptorsa predvodio je OG Anunoby sa 26 poena. Gary Trent Jr. je ubacio 24, a Precious Achiuwa 20 koševa.

Toronto će u subotu (20 sati) pred svojim navijačima pokušati izbjeći "metlu".

Na pola puta do drugog kruga stigli su Boston Celticsi koji su u svom TD Gardenu svladali Brooklyn Netse sa 114-107 i tako poveli sa 2-0 u seriji. Bila je to prava momčadska pobjeda u kojoj su sedmorica od osmorice igrača koje je koristio trener Ime Udoka imala dvoznamenkasti učinak.

Netsi su u prvom poluvremenu uspjeli izgraditi prednost od 17 koševa, ali je ona okopnila već do polovice zadnje četvrtine u kojoj su Celticsi potpuno nadigrali goste.

"Ovo je bilo poput staromodne playoff utakmice. Morali smo "gristi" za pobjedu i to smo napravili", rekao je Jayson Tatum koji je dvoboj završio sa 19 koševa i 10 asistencija.

Jaylen Brown je sa 22 koša bio najbolji strijelac Bostona. Grant Williams je ubacio 17, Al Horford 16, Daniel Theis 15 poena, a sva trojica su imali po šest skokova.

Glavne zvijezde Netsa Kevin Durant i Kyrie Irving imali su lošu šutersku večer. Durant je završio sa 27 poena, ali 18 je postigao s crte za slobodna bacanja. Iz igre je gađao 4/17, a izgubio je i šest lopti. Irving je za 40 minuta ostao na 10 koševa (šut 4/13) i imao samo jednu asistenciju.

Foto: John E. Sokolowski/REUTERS Apr 20, 2022; Toronto, Ontario, CAN; Philadelphia 76ers center Joel Embiid (21) celebrates scoring the game winning basket against the Toronto Raptors with forward Tobias Harris (12) and forward Danny Green (14) during overtime of game three of the first round for the 2022 NBA playoffs at Scotiabank Arena. Mandatory Credit: John E. Sokolowski-USA TODAY Sports Photo: John E. Sokolowski/REUTERS

Tako su 23 koša i osam skokova Brucea Browna te 18 poena Gorana Dragića ostali bez željenog pobjedničkog efekta za goste. Netsi će imati priliku za iskupljenje u sljedeće dvije utakmice pred svojim navijačima, a prva od njih na rasporedu je u noći sa subote na nedjelju (1.30 sati).

Veliku pobjedu ostvarili su Chicago Bullsi koji su sa 114-110 slavili u Milwaukeeju i izjednačili rezultat na 1-1 protiv branitelja naslova. Bucksi su veči dio utakmice proveli u rezultatskom zaostatku. U trećoj četvrtini su se vratili od -18 do samo tri koša zaostatka, a gotovo isto ponovili u četvrtoj, kad su od -16 došli do tri koša zaostatka na ulazu u zadnju minutu.

No, preokret je spriječio najbolji igrač utakmice DeMar DeRozan koji se 18.2 sekundi prije kraja sjurio prema obruču i položio za 114-109. DeRozan je sa 41 košem, osobnim rekordom u doigravanju, odveo Bullse do velike pobjede.

Veliki doprinos dao je Nikola Vučević sa 24 poena i 13 skokova, a 20 koševa je ubacio Zach LaVine. Alex Caruso se istaknuo sa 10 asistencija uz koje je ubacio i devet poena.

Giannis Antetokounmpo je bio na korak do "triple-double" učinka sa 33 koša, 18 skokova i devet asistencija, a 25 poena za Buckse je ubacio Brook Lopez. Veliki hendikep za domaću momčad bile su dvije ozljede koje su se dogodile tijekom dvoboja. Bobby Portis je zbog ozljede oka morao napustiti igru u zadnjoj minuti prve četvrtine, a Khris Middleton je odšepao u svlačionicu sedam i pol minuta prije kraja utakmice, a do tada je došao do 18 koševa i osam asistencija.

Middleton će u četvrtak na dodatne pretrage, a prva dijagnoza je istegnuće kolateralnog ligamenta u koljenu.

Prva od dvije utakmice u Chicagu na rasporedu je već u noći s petka na subotu (2.30 sati).

