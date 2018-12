Sinkovići: Bandić nam nikad nije rekao ne

Sportski savez grada Zagreba 43. put dodijelio je nagrade najboljim sportašima, a na toj svečanosti Sandra Perković potvrdila je status sportske kraljice. Zbilo se to u njezinu rodnom gradu, a dogodit će se i u izborima koji slijede, a to su izbori HOO-a (večeras u Westinu) i Sportskih novosti.

Vrijeme je darivanja, a Sandra u pravilu odnosi sve darove namijenjene najboljoj sportašici.

- Ovako ćete me gledati još najmanje pet godina jer mi ne manjka motiva. Preda mnom su dvije najteže godine. U sljedećoj želim obraniti naslov svjetske prvakinje i biti pobjednica Dijamantne lige, a u olimpijskoj 2020. želim biti prva atletičarka koja je triput zaredom postala olimpijska pobjednica u istoj disciplini.

Bjelica sretniji kao trener

Jednu “nemoguću misiju” ostvarila je već u domaćim vodama. Nadvisila je Janicu Kostelić po broju naslova najbolje sportašice grada, a Janičinih sedam trofeja činilo se nedostižnim.

- Janica mi je bila uzor kad sam bila mala. Čast mi je biti rame uz rame s Janicom i ja ne želim nadvisiti našu Snježnu Kraljicu.

Sportaš Zagreba Ivan Kvesić novi je na tom postolju.

- Neobično mi je stajati rame uz rame s olimpijskom pobjednicom, no moram se polako i na to navikavati. Htio bih što dulje ostati u takvom društvu, a želio bih da se i 2020. nađemo ovdje i proslavimo i moju olimpijsku medalju.

Novi u društvu laureata je i Dinamov strateg Nenad Bjelica kojem je to prva nagrada za najuspješnijeg trenera. A on je, mudro, sve zasluge podijelio s igračima i klubom kao organizacijom. No, na kraju se ipak složio s izjavom Ćire Blaževića da nema šampiona, pojedinca ili momčadi bez vrhunskog trenera.

- Uvijek kažem da je momčad ogledalo trenera, a kada izgubimo onda prvo sebe pogledam u ogledalu. Trener nije samo gromobran nego mora biti i babaroga kada ide dobro jer i uspjeh može stvoriti probleme. Mora držati pod kontrolom ekstremne sitaucije, kako velike krize tako i razdoblja uspješnosti. Također, trener se mora pomiriti s “potrošnosti” svoga zanimanja i činjenice da ima posao dok je rezultata, no ja svejedno uživam u tom poslu. Puno mi je ljepše biti trener nego igrač.

U onome što rade uživaju i braća Sinković s kojima smo razgovarali o tome koliko je njima, u “rudarskom” sportu, važno da iza sebe imaju udrugu kao što je SSGZ.

- Kad smo iz četverca prešli u dvojac na pariće, kada to nitko nije mogao, Grad nam je kupio čamac i to nikad nećemo zaboraviti - kazao je Valent Sinković, a njegov je mlađi brat Martin dodao:

- Prošle godine zamolio sam jedan sobni bicikl, da ne moram i za te treninge ići do kluba, i odmah sam ga dobio jer je predsjednik SSGZ-a Dragaš odmah reagirao. Kada god smo nešto zamolili gradonačelnika Bandića, nikad nismo dobili negativan odgovor.

S obzirom na to da im je ovo već četvrti trofej za najbolju sportsku posadu u nizu, možda bi Sinkovići mogli tražiti i više.

- Tražimo osnove jer su i one dovoljne za dobar rezultat, a sve ostalo ovisi o sportašima. Da uzimamo više no što nam treba, možda ne bismo bili toliko predani svojim ciljevima i to ne bi bio dobar put - objasnio je Valent.

Povećanje od 2 milijuna kuna

Glavnog tajnika SSGZ-a Zdenka Antunovića najviše je radovala slika 52 sportske nade među kojima talentom strše košarkaš Prkačin, boksači Milun i Filipi, tekvondašica Pole, veslačke sestre Jurković...

- Oni su naše najveće zadovoljstvo i bogatstvo i zato na platnom popisu i imamo 394 trenera koji rade s mladima. Ulažemo u sportsku budućnost ovoga grada i Hrvatske, a kako smo za sljedeću godinu dobili dva milijuna kuna više nego lani, nadam se da ćemo sljedeće godine imati i dvije medalje više. Osim 152 milijuna kuna koji idu preko SSGZ-a, tu je i 28 milijuna kuna za potporu vrhunskom sportu koje izravno dijeli Grad.

Jedan od onih koje bi tim novcem trebalo podržati svakako je i gimnastičar iz svjetskog vrha i bivši svjetski prvak Tin Srbić koji se, pak, uz gimnastičku dvoranu koja se uređuje u Lučkom, silno raduje i tome što će postati hrvatski vojnik. Naime, Tin je jedan od 16 novih sportaša u vojnoj pričuvi.

- Nakon što sam postao svjetski prvak, primanja su mi bila oko 10 tisuća kuna pa bi mi ta vojnička plaća dobro došla da nastavim karijeru na najvišoj svjetskoj razini - kazao je gimnastički as.