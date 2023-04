Sin legende Hajduka od Brune Petkovića dobio plavu desetku: 'Želimo slaviti naslov na Poljudu'

Ako je netko u ovoj promjenjivoj igri Dinama u proljetnom dijelu sezone odigrao na visokoj razini, onda je to 20-godišnji Martin Baturina. Protiv Slavena Belupa zbog dvije asistencije proglasili smo ga igračem Dinamove odlične utakmice. Kako objasniti takvu transformaciju nakon niza lošijih predstava, pitali smo Baturinu.



– Očito je s novim trenerom došla ta neka nova energija. Kao da smo se probudili. Odigrali smo dvije sjajne utakmice i upisali važne bodove za nastavak sezone. Posebno je dobra bila utakmica protiv Belupa. Od prve do zadnje minute odigrali smo sjajno i na kraju to okrunili s četiri pogotka – veli Martin.