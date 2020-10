Simeone slavi jubilej, a s druge strane najteži mogući protivnik

Iako je bilo upitno hoće li se utakmica uopće igrati zbog koronavirusa koji je ušao u redove večerašnjih aktera grupne faze Lige prvaka, Bavarci će ipak izaći na teren s Madriđanima u Allianz Areni.

Diego Simeone, strateg Atletico Madrida, slavi veliki jubilej. Bit će ovo njegova 100. europska utakmica na klupi crveno-bijelih Madriđana.

A s druge strane? Ah, težak protivnik, možda i najteži. Aktualni nositelj titule osvajača Lige prvaka - Bayern.

Tonight will be Diego Simeone's 1️⃣0️⃣0️⃣th European game as Atletico Madrid manager! 🙌 pic.twitter.com/TqDxHW2Fwc