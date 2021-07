Simeone produljio ugovor s Atleticom do 2024. godine

Atletico Madrid produljio je ugovor s argentinskim trenerom Diegom Simeoneom na još tri godine, do 2024. godine, nakon što ih je doveo do drugog naslova u La Ligi pod njegovim mandatom, priopćio je klub u četvrtak. Simeone, koji je Atletico preuzeo 2011. godine, do sada je u glavnom gradu Španjolske osvojio osam trofeja - više nego bilo koji drugi menadžer u povijesti kluba.

"Ovim produženjem ugovora nastavljamo naš uzbudljivi projekt s Diegom Pablom Simeoneom. Fantastične vijesti za obitelj Atleti", navodi se u objavi Atletica.

Četvorica članova Simeoneova stožera - Oscar Ortega, Pablo Vercellone, Nelson Vivas i Hernan Bonvinvini - također su produžili svoje ugovore do 2024. godine.

Atletico je osvojio Europsku ligu 2012. i 2018. godine, a također je dva puta stigao do finala Lige prvaka 2014. i 2016. godine kada ga je u oba navrata porazio gradski rival Real.

Prošle sezone Atletico je osvojio 11. naslov i prvi od 2014. godine sa 86 bodova, dva više od Reala koji je prvenstvo završio na drugom mjestu.

Simeone (51) je vodio klub kroz 527 utakmica, a upisao je pobjedu u 316 utakmica.

Kao igrač je Simeone s Atleticom osvojio naslov prvaka u sezoni 1995./96.