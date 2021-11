Šibenik u ludoj utakmici svladao Istru, sedmi gol pao debelo u sudačkoj nadoknadi

U susretu 16. kola Prve HNL Šibenik je kao gost svladao Istru 1961 sa 4-3 (1-1).

Gosti su vodili sa 1-0 i 3-1, domaći su se uspijevali dva puta vraćati, ali tri boda Šibeniku osigurao je Marin Jakoliš svojim drugim golom u sedmoj minuti sudačke nadoknade.

Upravo je Jakoliš doveo Šibenik u vodstvo u 38. minuti, na 1-1 poravnao je Marin u 44. U nastavku je Ivan Delić golovima u 61. i 72. minuti doveo Šibenik u prednost od 3-1, ali su Dion Beljo u 82. i Robert Mišković u 87. minuti uspjeli vratiti Istru u igru. No, u posljednjim trenucima utakmice Galilea je povukao Bačelić-Grgića na rubu kazenog prostora i skrivio slobodni udarac. Nakon kombinacije uslijedio je šut Jakoliša koji je "probio" Lučića za zasluženo slavlje gostiju.

Jakoliš je doveo Šibenik u vodstvo nakon što je Sahiti osvojio loptu na polovici domaćih i dodao Marinu koji je odmah proslijedio do Jakoliša koji je snažnim udarcem pogodio mrežu. No, tu prednost Šibenik nije uspio zadržati do poluvremena, u samoj završnici prvog dijela Lisica je uputio prizemni ubačaj na kojega je natrčao Marin i i iz blizine pogodio.

Priliku da prva povede u nastavku imala je Istra, ali Beljo nije uspio realizirati kazneni udarac nakon prekršaja Antonija Jakoliša na Serderovu. Pokušaj napadača Istre obranio je Rogić.

Kazna je stigla vrlo brzo, Delić si je odličnim driblingom u 61. minuti stvorio prostor za šut sa 15 metara kojim je doveo Šibenik u vodstvo, da bi se 11 minuta potom još jednom odlično snašao te petom pogodio za dva pogotka razlike.

Domaći su se vratili pred sam kraja kada je u 82. minuti Beljo uspio u mrežu skrenuti udarac Miškovića, a pet minuta potom Mišković je sa 20 metara sam pogodio za 3-3.

Sedmi Šibenik sada ima 18 bodova, tri više od osme Istre 1961.