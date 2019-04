Šibenik i Varaždin vode žestoku bitku, jedan narančasti ulazi u Prvu ligu

Velika se borba vodi u drugoj ligi za izravni ulazak u prvoligaško društvo. Naime, prvoplasirana momčad ostvaruje izravni plasman u Prvu HNL, a druga igra dodatne kvalifikacije s devetom momčadi Prve HNL (zasad je to Istra). U ovom trenutku Šibenik je vodeći s bodom više od Varaždina. U prošlom kolu momčad koju vodi trener Borimir Perković ispustila je veliku šansu, u Sesvetama je imala tri igrača više i jedanaesterac, ali ostalo je 0:0 i Varaždin se približio na minimalni zaostatak. Današnji trener Lokomotive Goran Tomić veliki je navijač Šibenika.

Trener Lokosa uz Šibenik

– Kako neću biti, rođeni sam Šibenčanin, kao dijete sam išao na utakmice i, kad sam otišao iz Šibenika, redovno sam pratio što se radi u mom klubu. Bio sam i na toj zadnjoj ludoj utakmici između Sesveta i Šibenika – kaže nam Tomić koji je i sam bio trener Šibenika, a i dalje je obojen narančasto, šibenski narančasto, jer i Varaždin ima u svojoj kolekciji dresove te boje.

– Naravno, ali, eto, malo mi je lakše u Lokomotivi jer imamo i mi narančaste dresove, ha-ha-ha.

Možda sljedeće sezone bude morao igrati protiv svojih kao trener Lokomotive.

– Nadam se, samo tada baš i neću imati milosti prema Šibeniku, a do tada ću navijati za njih, nadam se da je ovo ta godina u kojoj će se vratiti u prvoligaško društvo nakon osam godina.

Imali su Šibenčani dosta problema, pogotovu financijske prirode, jesu li sad dovoljno ojačali?

– Koliko znam, klub je sada stabilan, vratili su sve dugove, sve su poplaćali i više ne ispadaju kosturi iz ormara. Nadam se da će ući iako je borba još duga, no Šibenik je nogometni grad, i za Dalmaciju bi bilo dobro da uđe još jedan klub u ligu, bilo bi dobro i za HNL da se malo rasprši po državi – kazao nam je Goran Tomić.

Varaždin je klub koji se posložio, u njemu važnu ulogu igra i izbornik naše reprezentacije Zlatko Dalić, još su brojni stručni ljudi uključeni u rad s ambicijom da se uđe u prvu ligu. Na pragu toga Varaždin je bio i prošle sezone, no igrao je dodatne kvalifikacije i Istra je u dvije utakmice izborila ostanak. Zato bi Varaždinci sad rado izbjegli te dvije utakmice koje su bili ne biti.

– Naravno da bismo voljeli izbjeći taj stres kakav smo baš s Istrom imali prošle godine, ali daleko to još sve, puno je utakmica do kraja. Malo su nas u zadnje vrijeme pomazili rezultati, sad smo na bod do Šibenika – kazao nam je bivši reprezentativac i Varaždinec Davor Vugrinec koji je i sam blizak tom svom klubu.

– Varaždin voli nogomet, ovaj grad ima tradiciju, ima navijače, uostalom kao i Šibenik, Zadar, Vinkovci, to su nogometni gradovi s tradicijom i nadam se da će se svi vratiti na pravi način – objektivan je Vugrinec koji dodaje da druga lige nije laka.

Ključan je međusobni sraz

– Jako je izjednačena, nema tu velikih razlika i zato je velika borba za naslov. Trener Branko Karačić dobro se snašao, još moramo malo podignuti igru, malo se mučimo, ali sad je sve bolje kad smo opet pri samom vrhu – zaključio je Vugrinec.

Možda odlučujući bude baš taj međusobni sraz 18. svibnja, kada Šibenik dolazi u Varaždin. Ova dva kluba očito će do kraja voditi bitku, najbliži pratitelji su im druge momčadi Dinama i Osijeka, no one ne mogu u prvu ligu.