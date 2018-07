Shearer nam se naklonio tek kada smo sredili njegove Engleze

Velika je fešta gotova, kako ona nogometna tako i one koje su slijedile nakon nje. Proslavili smo naše srebrne junake, našu nogometnu reprezentaciju dočekali smo na impresivan način, Dalićevi su dečki to apsolutno zaslužili.

Nerijetko smo subjektivni, često i neobjektivni, ali ovaj je uspjeh Hrvatske na Svjetskom prvenstvu golem, možda još i nije mjerljiv.

Mourinho promijenio priču

Puno smo ovih dana razgovarali s našim nogometnih stručnjacima, svi su bili puni hvale za naše igrače, za ono što su pokazali u Rusiji, prije svega zato što su pokazali srce i karakter, što su jurili i kada su im, kako je napisao New York Times, mišići bili bolni, tetive tvrde, a u plućima više nije bilo zraka.

Da, nisu samo te ugledne novine pisale o našim igračima, o njihovim herojskim danima po Rusiji, pisali su svi i uglavnom se divili. Neki su bili jalni pa su u svemu našem na SP-u pokušali naći nešto crno, ali ti nam i nisu važni.

Svjetska je struka rekla svoje – Hrvatska je pokazala svijetu da je nogometna zemlja, Hrvatska je bila “čuđenje u svijetu” jer je sa svoja četiri milijuna stanovnika (s tendencijom na niže) stigla do velikog finala. U kojem je, nažalost, poražena od Francuske iako je i u tom susretu igrala dobro.

– Hrvatska je igrala sjajno u finalu, nije dala Francuzima prostor za igru, a izgubila je finale zbog slobodnog udarca koji to nije bio i zbog penala koji to nije bio – rekao je o finalu veliki engleski napadač Alan Shearer, koji prije utakmice Hrvatske i Engleske nije u Hrvatskoj vidio nekakvu opasnost, i on je potpao pod uobičajen arogantni i podcjenjivački stil otočkih medija. No, nakon što smo izbacili Engleze i ušli su finale, okrenuo je ploču.

I nije bio jedini tijekom Svjetskog prvenstva, uoči starta legendarni Jose Mourinho Hrvatskoj nije davao nikakve šanse, prognozirao je da nećemo proći skupinu s Argentinom, Nigerijom i Islandom, a prošli smo je pobjednički, s tri pobjede. I kad smo izgubili u finalu, zapravo je žalio što nismo uzeli zlato.

– U poluvremenu finala bolja je momčad gubila, i to zbog, po mojem mišljenju, pogreške u konceptu VAR-a. Ne kažem da nije bio jedanaesterac, nego bi koncept VAR-a trebalo biti ispravljanje velikih pogrešaka sudaca, a ovo nije bio slučaj. Jako sam razočaran time. U drugom poluvremenu dogodilo se očekivano, Francuska je zabila golove. No, Hrvatska je igrala s velikim ponosom, bili su fantastični i zaslužuju pohvale. Ipak, u nogometu je bitna pobjeda i Francuzi su svjetski prvaci. A drago mi je što su na ovom SP-u ranije ispali brojni veliki igrači, to je posebna draž nogometa – rekao je Jose Mourinho.

Da, mnogo je velikih igrača otišlo rano kući, jedan je od njih Leo Messi kojeg je “posramila” Hrvatska s 3:0. Doduše, kasnije je ispao od novih svjetskih prvaka. Ali, i veliki Maradona prepoznao je tko je “gazda” ovog SP-a.

Ponosan sam na Hrvatsku

– Modrić je savršen, poželiš da su Argentinci takvi igrači – sipao je Maradona komplimente na račun našeg kapetana koji je na kraju zasluženo postao i najbolji igrač Svjetskog prvenstva i sa sobom kući ponio Zlatnu loptu. Upravo je Maradona osvojio tu nagradu kad je odveo Argentinu do naslova prvaka 1986. godine.

I nije samo Luka Modrić zaslužio sve pohvale, zaslužili su ih svi naši reprezentativci.

– Jako sam ponosan na to kako smo igrali i kako smo se ponašali. Francuska je bila jedan od tri moja favorita kad je počeo SP, uz Brazil i Španjolsku, ali uz malo sreće s nekim vitalnim odlukama moglo je biti drukčije za Hrvatsku u tom finalu. No, neće Hrvatska na ovome stati, imamo mi talenta, ali imamo i nekakav sustav. Naši mladi igrači igraju prvoligaški nogomet sa 17, 18 godina, s 21 godinom imaju već sto utakmica u nogama. Neki rano odu u inozemstvo i stječu igračku zrelost. A Modrić, takvi se talenti rađaju – objašnjavao je tajnu uspjeha naše reprezentacije Slaven Bilić, naš bivši izbornik koji je dobar dio ovih srebrnih hrvatskih igrača i sam vodio s klupe reprezentacije.

Dok veliki broj nogometnih stručnjaka, bivših igrača, nogometnih veličina upire prstom u suca finala zbog odluke da dosudi prekršaj na Griezmannu kojeg nije bilo, pa i jedanaesterac za Francusku, u Hrvatskoj se prvi put nije sipala gorčina. Čak ni komentarima Petera Schmeichela, Luisa Suareza, Rija Ferdinanda, Ikera Casillas koji su napali suca Pitanu nije kod nas posvećena velika pažnja.

I to je dobro, Hrvatska je na SP-u bila karakterna momčad, momčad koja je umirala na terenu u trima produžecima, borila se sa srcem i doista joj sad ne treba priča o sucu. I tako se pokazuje karakter, a naši su ga pokazali. Sad na tome ne treba stati, nego nastaviti ovako.

