Šest sati leta, četiri sata razlike i ne smiješ baš izgubiti

Šest sati leta, četiri sata vremenske razlike (utakmica se igra u 16 sati po SE, u 20 po lokalnom vremenu), natopljena umjetna trava i jako dobar, neugodan i iskusan suparnik kojem je sezona u punom jeku (odigrali su 22 utakmice tamošnjeg prvenstva) – to su prepreke koje čekaju Dinamo čija je momčad još u izgradnji, u današnjoj prvoj utakmici trećeg pretkola Lige prvaka. I to su prepreke koje brojni klubovi zvučnijeg imena od Dinama u Astani nisu uspjeli preskočiti i pobijediti, klubovi kao što su Benfica, Atletico, Galatasaray, Celtic, Olympiacos, APOEL, Young Boys, Legia... Ktome, riječ je o momčadi koja zna kako “prezimiti” u Europi, za razliku od Dinama koji u tome nikako ne uspijeva.

– To je ono što dosad nisam ostvario s Dinamom, imam naslove prvaka i kupove, igrao sam u Ligi prvaka, a sada opet želim u Ligu prvaka i “prezimiti” u Europi – poručio je kapetan Arijan Ademi.

Klub se brine za nas

No, nije ni ta Astana nepobjediva iako je doista nezgodna.

– Bilo je važno pobijediti Istru, s tom partijom napunili smo se samopouzdanjem, dobro ćemo se upoznati s Astanom – kazao je Amer Gojak koji u umjetnoj travi na kojoj se igra u Astana areni ne vidi problem.

– Ma dok sam bio u kadetima u Željeničaru stalno sam igrao na plastici, na umjetnoj travi, meni to nije strano – uz uobičajeni smiješak rekao je Amer Gojak.

Uz njega, putovnice BiH imaju još dva igrača iz udarne postave, Izet Hajrović koji ima i švicarsko državljanstvo, te Emir Dilaver koji ima i austrijsku putovnicu.

Dilaver je posljednji od njih trojice došao u Dinamo, želio ga je Nenad Bjelica jer su bili zajedno u Lechu iz Poznanja i čini se da je to bila dobra kupnja, dobro se uklopio u momčad. Sad samo još treba da on i ostalih deset igraju dobro u Kazahstanu.

– Očekujem da će to biti dobra utakmica, važno je da s naše strane bude dobra, iako neće biti lako jer se igra na umjetnoj travi, a Astana je dobra momčad, s dobrim igračima. Ali, ne bojimo se mi ničega, imamo mi puno kvaliteta. Puno hvale njihove krilne igrače, ali imamo ih i mi i držim da su naša krila bolja od njihovih. Treba vidjeti kakav je taj teren, trebamo se dobro pripremiti, vidjet ćemo koliko smo odmorni. Klub je sve pripremio za nas, i ovaj put do Kazahstana nije bio uobičajenim zrakoplovom – kazao je Dilaver.

S onime što smo vidjeli od njega, možemo biti zadovoljni, no koliko je on zadovoljan svojim partijama?

Samo da ne primimo gol

– Zadovoljan sam, ali znam kakve kvalitete imam pa držim da sve to može još bolje. No, ne gledam samo sebe, gledam cijelu momčad i mogu reći da se sve to jako dobro posložilo. Možda je ispočetka bilo malo teže svima nama jer u pripremama se puno toga rotiralo, imali smo dosta igrača na raznim pozicijama, trebalo je da se “nađemo”, uigramo. Zadovoljan sam s momčadi jer smo se svi dobro uklopili, a sve će biti još bolje kako bude vrijeme prolazilo.

Jeste li bili zadovoljni remijem u Izrealu nakon 5:0 u Maksimiru?

– To je bila borba, s jedne strane ne možeš biti zadovoljan jer mi smo klub koji uvijek želi pobijediti, a s druge sam zadovoljan jer smo prošli. Nije bilo lako, imaš veliki rezultat iz prvog susreta, iako smo svi rekli da o toj prvoj utakmici nećemo razmišljati, ostane ti to negdje u glavi, Hapoel je sve riskirao, napadao s četiri igrača. Kad smo shvatili da imamo dosta vremena nakon oduzete lopte, da ih možemo kontrirati, sve je bilo bolje, sve te probleme riješili smo s trenerom u poluvremenu.

Biste li sad u Kazahstanu bili zadovoljni remijem?

– A, ne bih, želimo pobjedu. Ne želim da primimo gol, meni je to uvijek nekakav prvi cilj kao igraču obrane, a onda želimo i zabiti. Bude li naša mreža prazna, bit ću zadovoljan našom obranom i igračima ispred mene. Imali bismo top-rezultat za uzvrat – zaključio je Dilaver.

Young Boys, prvak Švicarske, stoji na putu prema najjačoj Ligi prvaka u povijesti. Suparnik s kojim se da igrati, vjerojatno i ne baš puno kvalitetniji od Astane.