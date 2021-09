Šeik zaprijetio treneru jer je zamijenio Messija! Ako to ponovi, slijedi mu otkaz?

Trener Paris Saint Germaina Mauricio Pochettino zamijenio je Lionela Messija u 76. minuti utakmice protiv Lyona (2:1), što Argentincu nije "sjelo", a čini se ni bratu vlasnika kluba Khalidu binu Hamadu bin Khalifi Al-Thaniju.

Odlučio je na Twitteru objaviti skandaloznu prijetnju treneru, kojom mu narušava autoritet te dovodi u pitanje odluku koja se pokazala dobrom jer PSG je pobijedio u konačnici. Messi je izašao kod 1:1...

- London je prekrasan grad, znaš to - napisao je šeik sugerirajući na činjenicu da je Pochettino godinama bio trener londonskog Tottenhama.

Inače, isti taj vlasnikov brat već se "proslavio" prvom objavom da Messi dolazi u PSG, ali i provociranjem čelnika madridskog Reala nakon što je Kylian Mbappe ostao u Parizu.

Foto: EXPA/PIXSELL FRA, Ligue 1, Paris Saint Germain vs Olympique Lyon 19.09.2021, Parc des Princes, Paris, FRA, Ligue 1, Paris Saint Germain vs Olympique Lyon, 6. Runde, im Bild messi lionel // during the France Ligue 1 6th round match between Paris Saint Germain and Olympique Lyon at the Parc des Princes in Paris, France on 2021/09/19. EXPA Pictures © 2021, PhotoCredit: EXPA/ Pressesports/ Alain Mounic *****ATTENTION - for AUT, SLO, CRO, SRB, BIH, MAZ, POL only***** EXPA/ Pressesports/ Alain Mounic

Na ovaj način trener teško može održati autoritet i to su prepoznali brojni komentatori na Twitteru. Istovremeno, Pochettino se unatoč pritisku odlično nosi sa situacijom.

- Želio sam Messija sačuvati od ozljede i razgovarali smo, nije ljutit na mene niti na suigrače - kazao je trener PSG-a.

Ipak, očito "lak na okidaču", šeik je rekao svoje i moguće da bi ga slični potezi mogli koštati posla. Kao i PSG-a ugleda jer tko bi ozbiljan došao u klub gdje nogometno nestručne osobe čine tako nešto.