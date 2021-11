Šef UFC-a odgovorio Emelianenku, i dalje ga smatra precijenjenim borcem

Fedor Emelianenko je na nedavno Bellatorovoj priredbi u Moskvi nokautom u prvoj rundi pobijedio Timothyja Johnsona. Ruskoj MMA legendi to je bila 40. pobjeda u karijeri i 16. meč u kojem je slavila nokautom, Croring.

Uoči priredbe 45-godišnji Fedor iznio mišljenje o najjačoj svjetskoj promociji slobodne borbe, te se dotaknuo UFC-ova predsjednika Danu Whitea.

– On ne poštuje borce. Zapravo ne poštuje niti jedno ljudsko biće. Sve se vrti oko novca. U njemu nema ljudskosti. On je nečovječan i to mi je odvratno – istaknuo je Fedor Emelianenko.

Dana White je prije neki dan odgovorio Rusu, a novinari su UFC-ova šefa podsjetili na izjavu rekao je Fedor Emelianenko precijenjeni borac.

– Pa ja Fedora uopće ne poznajem, a ni on mene. Izjavio je kako se meni sve vrti oko zarade, a on je trebao više razmišljati o našoj ponudi. A da je Fedor to učinio, vjerojatno se ne bi borio s 45 godina – kazao je UFC-ov šef, te je ponovio kako i dalje Fedora smatra precijenjenim borcem bez obzirao što je nedavno ekspresno nokautirao Tima Johnsona.