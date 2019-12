Šef UFC-a našao Miočiću protivnika i najavio superspektakl

Američki borac hrvatskih korijena Stipe Miočić mogao bi uskoro doznati protiv koga će braniti pojas teškaškog UFC prvaka.

Šef najjače i najbogatije svjetske MMA organizacije Dana White potvrdio je kako bi Miočićev suparnik vrlo lako mogao biti Daniel Cormier. Bio bi to njihov treći međusobni dvoboj, a sada su na omjeru 1-1.

- Svi čekamo tu borbu. Stipe je ozlijeđen, još se oporavlja od posljednje borbe s Cormierom. Čekamo da se oporavi, ali mogu reći da su obojica pristala na borbu - rekao je Dana White u emisiji 'The Rich Eisen Show'.

Nakon što je Miočić u kolovozu nokautom u 4. rundi pobijedio Cormiera i vratio pojas, svi su se pitali hoće li doći do još jedne borbe između ova dva fantastična borca.

Daniel je već tada najavljivao kako se želi povući no dobije li još jednu priliku boriti se protiv Stipe rado bi odgodio umirovljene. Izgleda kako je Dana White dobio suglasnost oba borca.

Prošlih nekoliko mjeseci mnogi su tražili borbu s Miočićem, a među najčešće spominjanim imenima bio je Francis Ngannou. Kako sada stvari stoje Kamerunac će malo pričekati svoju priliku.

- Stipe će ponovno pobijediti. Dođe li do te borbe, runde će biti puno eksplozivnije. Obojica su već osjetila što drugi ima za ponuditi i ovoga puta neće biti toliko neodlučni. I dalje smatram da je Stipe bolji udarač i definitivno ima prednost u dosegu - kaže Curtis Blaydes i dodaje:

- Mnogo će toga ovisiti i o 'DC-ju'. Ako on dođe s ciljem da se fokusira samo na hrvanje, onda bi mogao pobijediti. No on ima problem s egom. Daniel želi borbu na nogama sa Stipom, ponovno će pasti.

