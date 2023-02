Savezi i navijači protiv projekta: 'Hodajući leš Superlige se ponovno trza'

Buduća europska Superliga mogla bi uključivati čak 80 momčadi, rekao je Bernd Reichart, izvršni direktor A22 Sports Managementa, tvrtke koja sponzorira i pomaže u stvaranju otcijepljene nogometne lige. U priopćenju u kojem se iznose preliminarni rezultati razgovora koje je A22 imao s, kako je rekao, sa 50 europskih klubova i dionika nogometa, tvrtka je rekla da je promjena neophodna.

"Većina njih dijeli procjenu da su sami temelji europskog nogometa ugroženi i da je vrijeme za promjene. Povratne informacije sugeriraju europsku nogometnu ligu koja je otvorena, temeljena isključivo na sportskim zaslugama, više divizija sa 60 do 80 klubova i minimalno 14 zajamčenih europskih utakmica po klubu," dodaje se." poručili su iz A22.

"Klubovi koji bi sudjelovali trebali bi ostati u potpunosti predani svojim domaćim ligama, kao što su danas," nastavlja A22.

Projekt Superlige, koji osporavaju UEFA i FIFA, nacionalni savezi, većina klubova i navijači, "napreduje", smatra i predsjednik Barcelone Joan Laporta, jedan od njezinih branitelja koji na proljeće predviđa povoljnu odluku Europskog suda pravde.

"Superliga napreduje," uvjeravao je Laporta novinare nakon objave iz A22 Sports Managementa.

"Ono što želimo je da dijalog s UEFA-om ne prekine i da se uskladimo s nacionalnim ligama," dodao je Laporta.

Javier Tebas has excluded Barcelona and Real Madrid from La Liga meetings in which TV rights are decided.



The reason? Their involvement in the European Super League.



(Source: @voz_populi)