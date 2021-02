Šarić zabio 14, a Bogdanović 10 koševa

Košarkaši Utah Jazza pobijedili su Charlotte Hornetse sa 132-110 postavivši novi klupski rekord od 28 trica premda jedan od najboljih šutera Jazzera Bojan Bogdanović nije zabio niti jednu tricu.

Hrvatski košarkaš je imao skromnu šutersku večer. Za 26 minuta zabio je 10 koševa, uz četiri skoka i dvije asistencija. Bogdanović je iz igre gađao 4-8 pri čemu je promašio sva četiri šuta za tri poena.

Međutim, briljirali su drugi. Joe Ingles i Georges Niang su zabili po sedam trica, a obojica su utakmicu završila sa po 21 košem. Jordan Clarkson je zabio pet trica io ukupno 20 koševa, dok je Donovan Mitchell postigao 23 koša uz osam asistencija.

"Momčad br. 1 u ligi pobjeđuje u ovakvim utakmicama. Izgledalo je dobro, ali mislim da je najveća stvar bila naša obrambena energija," rekao je Mitchell.

Utah je postala ekipa koja je u povijesti NBA lige najbrže stigla do "500 trica" u jednoj sezoni. Bogdanoviću i društvu to je uspjelo u 31 utakmicu. Ekipa iz Salt Lake Cityja i dalje ima najbolji skor u ligi sa 25 pobjeda i šest poraza.

U suparničkim redovima najefikasniji su bili Lamello Ball i Gordon Hayward sa po 21 košem.

Uvjerljivu pobjedu ostvarili su i Phoenix Sunsi porazivši Portland Trail Blazerse sa 132-100. Bila je to deveta pobjeda Sunsa u posljednjih 10 suisreta, dok je Portland izgubio drugu uzastopnu utakmicu nakon šest vezanih pobjeda.

Sunse je do trijumfa vukao Devin Booker sa 34 koša, Deandre Ayton je dodao 19, a naš Dario Šarić 14 koševa uz devet skokova. Šarić je na parketu proveo 21 minutu uz šut 5-12 iz igre pri čemu je trice gađao 2-4.

Kod Portlanda najefikasniji su bili Damian Lillard sa 24 koša i sedam asistencija, dok je Nassir Little utakmicu završio sa 18 poena.

U najzanimljivijoj utakmici večeri Washington Wizardsi su na gostovanju nakon produžetaka pobijedili prvake Los Angeles Lakerse sa 127-124 ostvarivši petu uzastopnu pobjedu što je njihova najduža pobjednička serija u zadnje tri godine.

Lakersi su u trećoj dionici imali +17 (70-53), no gosti su uspjeli nadoknaditi zaostatak i bili su korak do pobjede i u regularnom dijelu susreta.

Vodili su dva razlike 12 sekundi prije kraja, no LeBron James je devet sekundi prije kraja izjednačio na 115-115. Washington je imao zadnji napad, ali Bradley Beal nije uspio uspio zabiti. No u "overtimeu" su gosti bili bolji i uspjeli su srušiti Lakerse kojima je to bio treći uzastopni poraz, te četvrti u posljednjih pet susreta.

Kod Wizardsa najefikasniji su bili Beal sa 33 koša, sedam skokova i šest asistencija, te Russell Westbrook sa 32 koša, 14 skokova i devet asistencija. U suparničkim redovima najefikasniji je bio LeBron James sa 31 košem, 13 asistencija i devet skokova, dok je Montrezl Harrell dodao 26 koševa uz devet skokova.

Dodajmo kako su Minnesota Timberwolvesi i službeno za novog trenera izabrali dosadašnjeg pomoćnika u Toronto Raptorsima Chrisa Fincha.

On će na klupi momčadi s trenutačno najlošijim omjerom pobjeda i poraza (7-24) naslijediti Ryana Saundersa koji je u nedjelju dobio otkaz nakon poraza na gostovanju kod New York Knicksa.

Finch do sada nije obnašao dužnost glavnog trenera u NBA, a prije Toronta bio je pomoćnik u Houston Rocketsima, Denver Nuggetsima i New Orleans Pelicansima.