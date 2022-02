Sarajlija u Zagrebu: Ovdje mi je super i uživam, a ćevape ne jedem

U posljednje dvije abaligaške utakmice najbolji Cibonin igrač bio je Amar Gegić (24, 200 cm) a zbog njegova 22 koša, devet skokova i šest asistencija u visokoj gostujućoj pobjedi protiv Krke proglašen je igračem kola u ovom regionalnom klupskom natjecanju.

– U ovoj momčadi i ovoj ulozi stvarno se dobro osjećam. U karijeri sam igrao pozicije jedinice, dvice i trice, od razigravača do krila, a sada ne mogu točno opisati koja sam pozicija, no čini se da sam ovdje sve to pomalo i to mi odgovara.

Rođendan na Valentinovo

S obzirom na to da je riječ o Ciboninu najboljem strijelcu te drugom skakaču i asistentu u utakmicama ABA lige, Gegić je zacijelo prava osoba da nam najavi predstojeći Final Four Ćosićeva kupa na koji će njegova momčad u Rijeku doputovati kao favorit. A danas će cibosi saznati s kim će igrati u petak u polufinalu.

– U posljednjim međusobnim utakmicama pobijedili smo Zadar, na gostovanju, i Split kod kuće. Uz sav respekt prema ostalim sudionicima, pa tako i Cedeviti Junior, nije tajna da idemo osvojiti Kup. Ova momčad može igrati sa svima u ABA ligi i u Hrvatskoj, no ako nismo na maksimumu, a vidjeli smo to, onda možemo i od svakoga izgubiti.

Čini se da se Gega, koji je svoj 24. rođendan proslavio na Valentinovo, jako dobro snašao u Zagrebu.

– Super mi je ovdje. Mlada smo momčad, imam se s kime družiti. Naime, drukčije je kada dođete u momčad svojih vršnjaka ili u momčad u kojoj većina igrača ima obitelj. Stanujem blizu dvorane, a Zagreb je blizu Sarajevu pa mi obitelj može češće dolaziti. Ja jesam rođen u Stuttgartu, no moj dom je Sarajevo. A Zagreb doživljavam kao drugi dom. Najviše volim otići do Jaruna i prošetati se, a tamo je i restoran Sofra kamo idem na bosanske specijalitete.

Gdje su u Zagrebu najbolji ćevapi? Kao Sarajlija, on bi trebao biti kompetentan?

- Uh, ja baš ne jedem taj tip hrane, ali morao sam probati. Dobri su u Urban Grillu i Sofri.

Kad smo već kod hrane, kako se hrani Amar s obzirom na to da je cibos s najmanjim postotkom potkožnog masnog tkiva.

– Već jedno četiri-pet godina ne jedem hranu s glutenom i laktozom i osjećam se puno lakše. Čitao sam kako se hrane Ronaldo i Đoković i idem k tome, ka zdravom životu. Nisam vegan, ali jako pazim na prehranu uz pomoć nutricionista s kojim surađujem već tri godine. Trudim se zdravo živjeti da ne propuštam treninge i utakmice.

Prošlu sezonu igrao je u svom matičnom klubu, ABA drugoligašu Sparsima, a onda je stigao poziv iz Cibone.

– Ovo je nova stepenica u mojoj karijeri, a ponuda mi je bila jako primaljiva. Znamo kakav je klub bila Cibona i, ako Bog da, ona će to opet biti. To i jest naš cilj, da vratimo Cibonu na staze stare slave.

Što je pak njegov osobni cilj? Što želi učiniti za sebe igrajući za Cibonu? Je li to možda poziv nekog euroligaša?

– Trenutno razmišljam samo o Ciboni. Ne gledam puno unaprijed, već nastojim svaki sljedeći trening i utakmicu odraditi maksimalno. Zahvalan sam na svemu što ovdje imam. Gdje ću biti za sezonu, dvije, o tome stvarno ne razmišljam, već mislim samo o tome da s Cibonom osvojim što više trofeja. To me ispunjava, zato igram košarku.

Što se to s Cibonom dogodilo nakon promjene trenera, a uslijedilo je sedam pobjeda u nizu? Na ovo pitanje odgovorio je tek nakon kraćeg razmišljanja.

– U svakoj momčadi događaju se promjene trenera nakon kojih dođe i do efekta pozitivnog šoka. Nije se ništa drastično promijenilo, novi trener jest uveo neke svoje stvari, no nije sve mijenjao. Baš se dogodilo da smo imali pauzu od 15 dana pa smo ponovo igrali puni energije.

BiH krenula bolje od Hrvatske

Premda nakon završnice Kupa slijedi pauza, za Amara odmora biti neće. Čekaju ga dvije utakmice protiv Litve u sastavu kompaktne reprezentacije BiH, koja u kvalifikacijama za SP puno bolje stoji od Hrvatske (0-2) i ima dvije startne pobjede.

– Kada je ova vrsta sastavljena, prve godine to nije izgledalo dobro, druge je već bilo puno bolje, a u trećoj godini radili smo vrlo dobar posao te smo se plasirali na Eurobasket sa skorom 5-1.

U tom sastavu igrao je i još uvijek igra naturalizirani Amerikanac John Roberson (33, 180 cm), stranac kakvom se čelni ljudi hrvatske košarke protive.

– Roberson se odlično uklopio i predstavlja vrijednost više. Njegova želja da igra za nas veliki je plus jer kada netko takav dođe igrati za reprezentaciju zemlje koja nije njegova nikad niste sigurni hoće li imati veliku želju za takvo što. A on je stvarno ima. Dobro se uklopio u naš mladi tim i energiju kojom nas predvodi naš izbornik Vedran Bosnić. Roberson je bio u njegovu klubu prije 7-8 godina pa je znao koga dovodi - ispričao je Gegić.