Šaputanje u UFC krugovima: Mirko Miočić bi uskoro mogo opet ući u ring

Chael Sonnen u novoj je epizodi svog video serijala odlučio prokomentirati buduće opcije za Jona Jonesa. Otkrio je kako je uvjeren da UFC već sada glasno razmišlja o međusobnoj borbi Jona Jonesa i Stipe Miočića, piše Fightsite.

Sonnen je prošao kroz neke opcije u poluteškoj kategoriji. Otkrio je kako mu se sviđa ideja borbe Jona Jonesa protiv Lukea Rockholda, no nakon toga nije siguran što i kako dalje.

Jasno je da Jonesa čeka Thiago Santos, to je od strane UFC-a već najavljeno, možda bi nakon toga uistinu mogao uslijediti Luke Rockhold, no što nakon njega? Israel Adesanya je također spomenut, no pitanje je kad bi on mogao biti spreman suprotstaviti se poluteškašima.

Sonnen je situaciju Jona Jonesa usporedio s onim što je Roy Jones Jr. imao u devedesetima. Kao najbolji boksač svoje generacija, on je imao velikih problema s pronalaženjem protivnika te se u jednom trenutku uputio u tešku kategoriju. Tako nešto nije nemoguće kod Jona Jonesa.

Sve veći broj fanova to zaziva, često to kao potez u budućnosti spominje i sam Jones, no Sonnen vjeruje da se već sad nešto kuha. I tu se pozvao na svog kolegu s ESPN-a i najpoznatijeg svjetskog MMA novinara, Ariela Helwanija.

- Kad Ariel kaže da je čuo neke informacije, Ariel zna. Ariel je novinar, on ne špekulira. Rekao je kako je čuo da su obje strane prihvatile ili da su obje strane zainteresirane. Sad slušajte ovo. Jon Jones, kao teškaš. Znam protiv koga ćete svi odmah misliti da se treba boriti. Daniel Cormier ili Brock Lesnar. Ali, ne. Jon Jones protiv Stipe Miočića. Da! To je nešto što će stvarno pridobiti moju pažnju - rekao je Sonnen i dodao:

- Stipe Miočić koji već neko vrijeme odbija sve osim borbe za naslov, odjednom bi bio spreman za Jon Jonesa. Meni je to pakleno uzbudljivo! I time bi automatski odradili posao stvaranja ogromne borbe za Daniela Cormiera. Tko god pobijedi u toj borbi, svi bi htjeli vidjeti njega protiv Cormiera. Ne sumnjam da fanovi obojicu žele vidjeti već sada protiv DC-a. Stipe iza sebe ima ogroman broj fanova. No, ovo bi samo bilo još veće.

Sonnen je svima zagolicao maštu jer uistinu nema onoga tko ne bi htio vidjeti tu borbu. Fanovi Fightsitea upravo su putem ankete Stipu odabrali kao jedinog čovjeka koji može savladati Jonesa. Sonnen se apsolutno slaže s tim. Ako uistinu postoji šansa za tako nešto, tko tu borbu ne bi želio vidjeti?

Što se sve Sonnen rekao, koje je opcije za Jonesa spomenuo te kako gleda na sve to, možemo se sami uvjeriti u videu ispod teksta. Chael Sonnen fenomenalan je analitičar koji ima vrlo zanimljiva razmišljanja.

Nije ga ESPN bez razloga uzeo u svoju ekipu. Ako se njegove špekulacije na kraju pokaže nečim ozbiljnijim od samih špekulacija, mogli bismo imati spektakl.