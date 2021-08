Sandra Perković i dalje shrvana: Još će se dugo nakon OI moje oči cakliti

Sandra Perković oglasila se na svom Facebook profilu dva dana nakon osvajanja četvrtog mjesta u finalu bacanja diska. Nakon 2010. prvi je put ostala bez postolja na velikim atletskim natjecanjima (europska i svjetska prvenstva te Olimpijske igre). Bilo joj je teško, to se moglo iščitati i iz njezina posta.

- Teško je. Stvaraš, radiš, želiš, boriš se, improviziraš, sanjaš, plačeš, smiješ se, guraš dalje bez obzira na sve i tako svaki dan 365 dana u godini, već pet punih godina samo za ovaj dan! Borila sam se do kraja, tražila sam sve načine kako na najbolji mogući način predstaviti naše boje, bolje od ovoga nisam mogla i nisam znala! Hvala vam za sve poruke, hvala vam za lijepe riječi, hvala vam za sve molitve, još će dugo moje oči biti ‘caklene’ na pomisao na ovo natjecanje! To je sport, on zna biti prekrasan, a zna biti užasno grub i surov, ali baš u tome je čar. Čestitke djevojkama na osvojenim medaljama! Cura iz Dubrave još uvijek sanja, još uvijek želi i još uvijek se ne predaje! Pariz 2024., vidimo se - poručila je Sandra.

Do kraja sezone ima još motiva.

- Kažu da poslije kiše uvijek dolazi sunce. Prošla su dva dana, tuga je malo manja i to sve zahvaljujući vama. Hvala vam na brojnim porukama podrške, razumijevanja i inspiracije! Ne volim patetiku i ne želim duljiti, ali moram vam reći da je se danas bilo lakše probuditi! Vraćam se kući u svoju bazu za sljedeće izazove. Prvi nastup bit će mi u Parizu 28.8., potom slijedi Bruxelles 3. rujna, pa Zürich 8. rujna i za kraj nastup u mom Zagrebu, na Hanžeku 12. rujna – rekla je Sandra.

>>> Sandra je otputovala u Tokio prepuna optimizma