Šaljivi Poms: 'Sad bih trebao otići kad sam na vrhuncu s Dinamom

Dinamo je nastavio svoju uspješnu seriju, nakon Intera, Rijeke i Hajduka pala je i Istra za 21. pobjedu maksimirske momčadi, slavili su plavi s 2:0 u Maksimiru. To je samo još jedan korak bliže potvrdi osvajanja naslova prvaka.

Dinamo je nakon dva uzastopna derbija na svom “meniju” imao takozvanu lakšu utakmicu.

No, nerijetko su takve utakmice znale biti i komplicirane, dogodilo bi se to kad plavi ne bi najbolje ušli u utakmicu u kojoj su bodovi unaprijed upisani.

Bjelica se smjestio u loži

Nenad Bjelica posložio je svoju vrlo jaku momčad, tek su izostali Livaković i Ademi. I nakon što je sve posložio, Bjelica je sjeo u ložu zbog kazne, ovo mu je prva od četiri utakmice koje će gledati s tribine, a momčad je s klupe vodio njegov pomoćnik Rene Poms, uz asistenciju Nine Bule.

Dinamo nije ušao u utakmicu sa stavom “lako ćemo”. Ušao je moćno – trebala je samo minuta i 48 sekundi da Kadziorov ubačaj iz kuta glavom dobro pogodi Dilaver i da plavi otključaju obranu Istre. Prvi je to pogodak Dilavera u ovoj sezoni, a deveta asistencija Kadziora u ovosezonskim natjecanjima plavih.

I nakon pogotka plavi su još izveli nekoliko brzih, opasnih napada, a onda ipak malo ubacili u nižu brzinu. Zapljeskati se moralo Nikoli Mori, opalio je s više od 25 metara, vratar Duka uspio je odbiti loptu u prečku i Istra je imala i sreće što nije primila i drugi pogodak.

Imao je Dinamo još nekoliko pokušaja, ali rezultat se nije mijenjao, Istra se defenzivno stabilizirala, nešto je pokušavala iako ne baš uspješno. Tako se na odmor otišlo s tim jednim Dilaverovim pogotkom.

U nastavak je Dinamo opet ušao jako dobro, imao je nekoliko jako dobrih prilika, slobodni udarac Oršića uspio je obraniti Duka, a dosta toga su plavi i promašili. No, uspjela je s dvije dobre akcije zaprijetiti i Istra pa se lako moglo dogoditi da plavima oteža nedjeljno popodne.

No, Istra nije uspjela pokvariti planove plavima, sve je riješio Lovro Majer u 70. minuti. Petković je prošao nekoliko igrača, potom se lopta odbila do Majera, koji je precizno pogodio sami kut za 2:0. I Majeru je to prvi pogodak u ovoj sezoni, a odmah nakon njega je zamijenjen.

Plavi su na kraju mirno utakmicu priveli kraju, a Poms je na klupi Dinama upisao svoju drugu pobjedu. Imat će još tri prilike, a bit će zanimljivo vidjeti može li biti “mister sto posto”’.

Može li to?

– Kod nas se kaže, kad si na vrhuncu, trebaš odstupiti – šalio se Rene Poms, a o samoj utakmici je rekao:

– Ušli smo u utakmicu s brzim golom, ali nismo odigrali kako smo planirali prije utakmice. Predugo smo držali loptu, lopta nije išla dovoljno brzo. U drugom dijelu igrali smo puno brže, okretali stranu. Nije lako nakon emocionalne utakmice s Hajdukom držati istu razinu intenziteta na sljedećoj.

Jeste li imali kakvu komunikaciju s Bjelicom tijekom utakmice ili na poluvremenu?

– Ne, znali smo da je to zabranjeno.

Zaslužena pobjeda

Eto, pod Pomsom su svoje prve pogotke sezone zabili Dilaver i Majer.

– To je bilo tako planirano – smijao se Poms.

Do smijeha nije bilo Ivanu Prelecu, treneru Istre, koji je u borbi za ostanak.

– Zaslužena pobjeda Dinama, otvorili su utakmicu ranim golom iz prekida, a to je ono što smo htjeli maksimalno izbjeći. U određenim fazama susreta dobro smo parirali, imali smo i neke poluprilike, da smo zabili zakomplicirali bismo utakmicu, donijeli nervozu Dinamu – rekao je trener Istre Ivan Prelec koji je nedavno ponudio ostavku.

Ostajete li trener?

– Hm, tu sam. Da, ostajem.

Iako je Istra izgubila, utjeha još može biti činjenica da su njeni glavni konkurenti u ovom kolu poraženi.

– Da, ostala je ista meta i isti razmak. Pratimo konkurente, ali fokusiramo se na sebe – kazao je Prelec.