Salah ulovljen u prekršaju: Liverpool ga prijavio policiji

Liverpool je upozorio Merseyside policiju o viralnom videu Mohameda Salaha kako razgovara na mobitel dok vozi.

U snimci koja kruži Twitterom - pretpostavlja se da je snimljeno nakon pobjede 4:0 nad West Hamom u nedjelju popodne - egipatski nogometaš koristi mobitel za volanom u prometu, piše Goal.

Navijači, uključujući i djecu, trgali su se privuku njegovu pažnju, ali nisu uspjeli, Salah je nastavio razgovor i odvezao se.

No, Liverpool je preko glasnogovornika objavio da je upoznao policiju s tom situacijom.

Liverpool striker Mo Salah has been referred to the police by his club after he was apparently filmed using a mobile phone at the wheel of his car. pic.twitter.com/dLxO0AiLfj