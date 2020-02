Sada je sve jasno! Donosimo tko bi trebao biti nasljednik Danija Olma u Dinamu

Iako su rane odavno mogle zacijeljeti, Dinamo još nije zaboravio poraz od Rijeke u pulskom finalu Hrvatskoga nogometnog kupa. Bez obzira na to što je nakon tog poraza od momčadi koju je tada vodio Igor Bišćan Dinamo Rijeku triput uvjerljivo pobijedio.

– Naravno da smo motivirani, u te tri pobjede pokazali smo koliko nam je taj poraz bio bolan – kazao je trener Dinama Nenad Bjelica prije jučerašnjeg poslijepodnevnog treninga i odlaska u Rijeku.

Osim domaćina, koji će baš u utakmici s Dinamom pokušati isprati gorak okus od poraza na startu drugog dijela prvenstva od Lokomotive, plavima bi otegotna okolnost mogla biti i bura najavljena za srijedu.

Bura neće biti problem

– Mislim da Rijeka u igri s Lokomotivom nije pokazala svoje pravo lice, puno je bolja nego što je to pokazala u Kranjčevićevoj. Momčad je to s jasnim konturama, iako je na pripremama baš i nisam puno gledao. No, po imenima se momčad nije puno promijenila u odnosu na jesen, kvalitetna je. Hoće li se pokušati nadigravati, zaista ne bih mogao reći, a što se bure tiče, kako bude nama, bit će i njima. Nadam se da ćemo se dobro prilagoditi vremenskim uvjetima i travnjaku. Ne opterećujemo se time u kojem će sastavu igrati Rijeka, gledamo samo na to da mi budemo u najboljem izdanju. Očekujemo ulazak u polufinale Hrvatskoga nogometnog kupa – kaže Dinamov trener.

Četvrtfinale se igra na jednu utakmicu, dakle polufinalista Kupa doznat ćemo danas, ne spriječi li to kakva viša sila. Za razliku od prvenstva gdje Dinamo ima veliku prednost od 12 bodova, Kup je često potpuno drukčije natjecanje u kojemu ni velika iznenađenja nisu rijetka. A u toj jednoj utakmici odlučuje se o svemu i popravka nema.

Jeste li vježbali udarce s 11 metara?

– Ne, nismo – odrješito će Bjelica.

Dinamov je trener prije uvođenja VAR tehnologije često kritizirao taj sustav. Sada je VAR zaživio i na našim travnjacima.

– Ne bih komentirao VAR, kako ne komentiram suđenje, tako ne želim komentirati ni VAR, davno sam o tome rekao svoje mišljenje. Najveći je problem što VAR tim čekanjem na odluke ubija emocije. Zabiješ gol i veseliš se, a onda razmišljaš o tome hoćeš li se još jednom veseliti ili ćeš biti tužan, to je najveći problem. Naravno, smanjit će se pogreške, ali ih nećemo iskorijeniti – ostao je pri svom stavu Bjelica.

Uđe li Rijeka u polufinale, pristat će na želju Osijeka da se odgodi polufinalna utakmica (kao što su je Lokomotiva i Slaven Belupo već odgodili), no hoće li i Dinamo biti za odgodu?

– Trebamo prvo pobijediti Rijeku pa ćemo potom razmišljati što i kako dalje. Sad smo usredotočeni na Rujevicu, a potom nam slijedi Gorica u prvenstvu. Dakle, između Rijeke i Gorice vidjet ćemo kakva je situacija, pa onda donijeti odluku – zaključio je strateg plavih koji će dulje vrijeme biti bez Ivanušeca koji se pokazao u sjajnom izdanju na poziciji koju je dosad držao Dani Olmo, no ruptura mišića udaljila ga je od travnjaka na tri do četiri tjedna.

Rotacije u proljetnom dijelu

No, Bjelica nije nimalo zabrinut, uvjeren je da ima dovoljno velik izbor igrača koji mogu kvalitetno odigrati te role. Već je nekoliko puta uz Ivanušeca spomenuo i Lovru Majera i Amera Gojaka, a sva trojica su u pobjedi nad Slavenom Belupom igrala jako dobro. Pa i kad Ivanušec ozdravi, njih trojica će se zacijelo rotirati tijekom proljetnog dijela sezone. No, zbog ozljede Ivanušeca malo je odgođen odlazak Marija Ćužea na posudbu u Istru.

Komnen Andrić sve je bliže odlasku na posudbu u zaprešićki Inter, klub iz kojeg je i došao u Dinamo kao najbolji strijelac. Nije nemoguće da nekamo ode i Atiemwen. Doduše, on je još ozlijeđen i pitanje je može li takav uopće kamo otići, nije odradio ni jedan trening u pripremama s momčadi, a i kad je bio zdrav nije bio uvjerljiv u plavom dresu kao što je to bio dok je igrao za Goricu.

