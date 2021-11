Sacramento Kingsi 'pokazali vrata' treneru Lukeu Waltonu

Sacramento Kingsi u nedjelju su otpustili trenera Lukea Waltona, pod čijim je vodstvom momčad doživjela sedam poraza u posljednjih osam utakmica, objavio je američki ESPN.

Kingsi su s učinkom 6-11 na 12. mjestu u Zapadnoj konferenciji.

Walton je na klupi Sacramenta proveo nešto više od dvije sezone, a pod njegovim vodstvom momčad je ostvarila 68 pobjeda, a doživjela 93 poraza. Negativnom trenerskom učinku 41-godišnjeg stručnjaka doprinose i tri sezone na klupi Los Angeles Lakersa, gdje je ostvario 98 pobjeda uz 148 poraza.

Foto: Chuck Cook Oct 29, 2021; New Orleans, Louisiana, USA; Sacramento Kings guard Buddy Hield (24) talks to referee Kevin Scott and head coach Luke Walton in the second half against the New Orleans Pelicans at the Smoothie King Center. Mandatory Credit: Chuck Cook-USA TODAY Sports

Kingsi su već 15 godina bez plasmana u NBA doigravanje i po tome su surekorderi u NBA ligi s Los Angeles Clippersima, čiji su prethodnici Bufalo Bravesi 1977. započeli sušu koja je trajala do 1992.

ESPN navodi da je dosadašnji pridruženi glavni trener, 67-godišnji Alvin Gentry, favorit za poziciju privremenog glavnog trenera.