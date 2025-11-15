S retrovizora visi krunica i grb HNS-a: U kakvim su majicama vatreni slavili odlazak na SP?

U pretposljednjem nastupu kvalifikacijske skupine L hrvatski nogometaši su obavili posao do kraja, definitivno su se plasirali na Svjetsko prvenstvo iduće godine nakon pobjede 3-1 (1-1) na Rujevici protiv Farskih otoka.
U pretposljednjem nastupu kvalifikacijske skupine L hrvatski nogometaši su obavili posao do kraja, definitivno su se plasirali na Svjetsko prvenstvo iduće godine nakon pobjede 3-1 (1-1) na Rujevici protiv Farskih otoka.
Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
Share
Podijeli
Hrvatski nogometaši, zajedno sa stručnim stožerom, proslavili su plasman u SAD, Meksiko i Kanadu u prigodnim majicama. Na njima piše Iznad svih - Hrvatska, a prikazana je cesta iz perspektive vozača. Road to America, napisano je na ilustriranom prometnom znaku, a s retrovizora visi krunica i grb HNS-a. Ta majica može se kupiti na HNS-ovom web shopu po cijeni od 34.99 eura.
Hrvatski nogometaši, zajedno sa stručnim stožerom, proslavili su plasman u SAD, Meksiko i Kanadu u prigodnim majicama. Na njima piše Iznad svih - Hrvatska, a prikazana je cesta iz perspektive vozača. Road to America, napisano je na ilustriranom prometnom znaku, a s retrovizora visi krunica i grb HNS-a. Ta majica može se kupiti na HNS-ovom web shopu po cijeni od 34.99 eura.
Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
Share
Podijeli
Hrvatska je novom pobjedom dosegla 19 bodova nakon sedam utakmica, šest bodova više od drugoplasirane Češke. Vatreni su u kvalifikacijama postigli impresivna 23 gola uz samo dva primljena gola za najdominantnije kvalifikacije Hrvatske ikada.
Hrvatska je novom pobjedom dosegla 19 bodova nakon sedam utakmica, šest bodova više od drugoplasirane Češke. Vatreni su u kvalifikacijama postigli impresivna 23 gola uz samo dva primljena gola za najdominantnije kvalifikacije Hrvatske ikada.
Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
Share
Podijeli
OGLAS
Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
Share
Podijeli
OGLAS

Ne propustite

1/