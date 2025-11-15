S retrovizora visi krunica i grb HNS-a: U kakvim su majicama vatreni slavili odlazak na SP?
U pretposljednjem nastupu kvalifikacijske skupine L hrvatski nogometaši su obavili posao do kraja, definitivno su se plasirali na Svjetsko prvenstvo iduće godine nakon pobjede 3-1 (1-1) na Rujevici protiv Farskih otoka.
Hrvatski nogometaši, zajedno sa stručnim stožerom, proslavili su plasman u SAD, Meksiko i Kanadu u prigodnim majicama. Na njima piše Iznad svih - Hrvatska, a prikazana je cesta iz perspektive vozača. Road to America, napisano je na ilustriranom prometnom znaku, a s retrovizora visi krunica i grb HNS-a. Ta majica može se kupiti na HNS-ovom web shopu po cijeni od 34.99 eura.
Hrvatska je novom pobjedom dosegla 19 bodova nakon sedam utakmica, šest bodova više od drugoplasirane Češke. Vatreni su u kvalifikacijama postigli impresivna 23 gola uz samo dva primljena gola za najdominantnije kvalifikacije Hrvatske ikada.