S ovih 11 igrača Japan ide na Hrvatsku, ali najveće prijetnje ući će u igru u drugom dijelu

Idući protivnik Hrvatske i jedna od najzabavnijih reprezentacija za neutralne gledatelje na Svjetskom prvenstvu u Kataru, Japan, vrlo vjerojatno ima najkvalitetniji igrački kadar u povijesti svoje reprezentacije.

Foto: Dylan Martinez/REUTERS Soccer Football - FIFA World Cup Qatar 2022 - Group E - Japan v Spain - Khalifa International Stadium, Doha, Qatar - December 1, 2022 Japan's Shuto Machino, Ayase Ueda and Takuma Asano celebrate after the match as Japan qualify for the knockout stages REUTERS/Dylan Martinez Photo: Dylan Martinez/REUTERS

Nikad momćad iz Zemlje Izlazećeg Sunca nije u svojem rosteru imala toliko igrača koji igraju u najboljim ligama svijeta. U ovom popisu za Katar od 26 igrača sedam je igrača iz njemačke Bundeslige, tri iz francuske Ligue 1 te po dva iz engleskog Premiershipa i španjolske La Lige, ukupno 14 igrača u 'ligama petice', a najbolja brojka im je u toj rubrici na svjetskim prvenstvima prije ovog prvenstva bila osam. Još tu ima i igrača iz kvalitetnih klubova u ostalim europskim ligama, poput Sportinga i Celtica.

Na ovom Svjetskom prvenstvu izbornik Hajime Moriyasu rotirao je s idejama i taktikama, ali najviše je, naravno pogodio s taktikama protiv Španjolske i Njemačke. Hrvatska je po svojem stilu igre temeljenom na posjedu i dodavanjima puno sličnija Španjolskoj nego Njemačkoj, pa bi tako Japanov sastav trebao izgledati vrlo slično onome protiv Španjolske.

Zapravo, taj sastav bi, ukoliko ne bude iznenađenja, trebao imati samo jednu promjenu u odnosu na taj susret. Stoper Borussije Moenchengladbach Ko Itakura zbog dva žuta kartona nema pravo nastupa, ali Japan ima kvalitetnu zamjenu. Polivalenti branič. desni bek i stoper Arsenala Takehiro Tomiyasu zauzet će poziciju desnog stopera u formaciji 3-4-3.

Međutim, kad proučimo utakmice Japana na ovom Mundijalu, shvaćamo da njihova dva najopasnija igrača nisu dio prvih 11, što je zapravo dio taktike izbornika Moriyasua koja zasad vrlo dobro funkcionira.

I protiv Njemačke i protiv Španjolske u igru su u drugom poluvremenu ulazili kreativni krilni ofenzivci Ritsu Doan (Freiburg) i Kaoru Mitoma (Brighton). Mitoma je protiv Njemačke ušao u igru oko 50. minute, dok Doan obično ulazi u igru oko 70. minute. Protiv Njemačke Japan je preokrenuo rezultat iz 0:1 u 2:1, a jedan od strijelaca je bio Doan, dok su protiv Španjolske obojica ušli odmah na startu drugog dijela, u 46. minuti, i obojica sudjelovali u pogotku, Doan pogotkom za 1:1 već u 48. minuti, a Mitoma asistencijom za Tanaku u 51. minuti.

Ulazak u drugo poluvrijeme s potpunom koncentracijom protiv svježijih igrača, i to igrača u formi, neće biti lagan izazov za naše braniče, ali isto tako, naša obrana sada ima kvalitetu nositi se i s tim čimbenikom.

Japan, izgledna prva postava (3-4-3):

Gonda - Tomiyasu, Yoshida, Taniguchi - J. Ito, Morita, Tanaka, Nagatomo - Kubo, Maeda, Kamada

Klupa: Kawashima, Schmidt, Yamane, Sakai, H. Ito, Endo, Shibasaki, Mitoma, Minamino, Doan, Soma, Asano, Ueda, Machino

Suspendiran: Itakura (dva žuta)