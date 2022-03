Ruski nogometaš postao hit zbog onoga što je napravio nakon utakmice

Nije rijetko vidjeti i da se Rusi protive agresiji svoje države na Ukrajinu, a jedan od takvih je i nogometaš Ivan Zlobin.

Ovaj vratar portugalskog prvoligaša Famalica postao je hit na društvenim mrežama nakon poteza koji je napravio poslije pobjede nad Tondelom (2:1).

Famalicão's Russian goalkeeper, Ivan Zlobin, photographed holding a Ukrainian flag with a Ukrainian Famalicão fan following the end of the match vs Tondela. A meaningful and symbolic gesture as the call and hope for peace continues. 🇺🇦 pic.twitter.com/5CKmI7qiJD