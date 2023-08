Rubiales novcem saveza plaća orgije usred korone? 'Bilo je puno cura, čulo se bum, bum'

Španjolski nogometni savez (RFEF), sastavljen od 19 regionalnih saveza, zatražio je u ponedjeljak navečer "trenutnu ostavku" predsjednika Luisa Rubialesa (46) jer je poljubio u usta nogometašicu Jennifer Hermoso (33) tijekom dodjele zlatnih medalja na Svjetskom prvenstvu.

Predsjednici saveza autonomnih regija poput Madrida, Katalonije, Baskije i Andaluzije nakon sastanka su objavili priopćenje u kojem su odbili podržati Rubialesa. "Nakon posljednjih događaja i neprihvatljivog ponašanja koje je teško naštetilo imidžu španjolskog nogometa, predsjednici traže da Luis Rubiales odmah podnese ostavku kao predsjednik RFEF-a", naveli su u priopćenju.

Jednoglasno su dali podršku sadašnjem potpredsjedniku, Pedru Rochi (68), za "vođenje nove etape". Poduzetnik Rocha je deset godina predsjednik nogometnog saveza Extremadure, pokrajine na zapadu zemlje uz granicu s Portugalom. Španjolska se nada zajedničkom organiziranju Svjetskog prvenstva za nogometaše 2030. s Portugalom.

Rubiales, koji tvrdi da je poljubac dao uz pristanak igračice Hermoso, u petak je iz sjedišta RFEF-a bio poručio da neće odstupiti s dužnosti.

Međunarodna nogometna federacija Fifa u subotu mu je zabranila obnašanje dužnosti u nogometu na 90 dana dok ne završi istražni disciplinski postupak, te dok ne bude obznanjena konačna odluka. Rubiales je vodio RFEF od svibnja 2018. godine, a Španjolska je od tada postala svjetski prvak u A ženskoj reprezentaciji kao i uzrastima do 17 i do 20 godina.

Rubiales se sada našao u novom problemu jer je navodno 2020. novcem španjolskog saveza unajmio vilu kako bi u njoj održao orgije tijekom pandemije korone. Zanimljivo, za to ga je optužio ujak Juan Rubiales, kojem je Luis dao otkaz 2020. godine.

- Sjećam se kad je bio ovdje, buka je bila luda. Bum, bum, bum do ranih sati, bilo je puno glazbe, pića i puno djevojaka. Čuo sam ih kako se smiju i zabavljaju do pet ili šest ujutro. Bili su ovdje nekoliko dana - rekao je jedan od susjeda za engleski The Sun čiji su novinari posjetili četvrt Salobrena, nedaleko od Granade gdje se vila nalazi.