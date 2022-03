Roma svladala Atalantu, Lazio utrpao tri komada Cagliariju

Nogometaši Lazija su s uvjerljivih 3-0 slavili na gostovanju u Cagliariju, u posljednjoj subotnjoj utakmici 28. kola talijanske Serie A. Lazio je poveo u 19. minuti, kad je Ciro Immobile iskoristio kazneni udarac. Alberto je u 42. minuti udvostručio prednost gostiju, a u 62. minuti je Felipe Anderson ispremiješao domaću obranu te preciznim udarcem postavio konačnih 3-0.

Toma Bašić je za Lazio igrao od 88. minute. Samo minutu poslije je zbog drugog žutog kartona isključen Crnogorac Adam Marušić.

Rimljani su došli na bod zaostatka za Atalantom i Romom.

Foto: Luigi Canu / ipa-agency.net Razvan Marin of Cagliari Calcio during Cagliari Calcio vs SS Lazio, italian soccer Serie A match in Cagliari, Italy, March 05 2022

Nogometaši Rome s minimalnih su 1-0 (1-0) svladali Atalantu na Olimpicu. Odlučujući pogodak postigao je Tammy Abraham u 32. minuti. Hrvatski reprezentativac Mario Pašalić bio je u početnoj postavi Atalante, ali ga je na poluvremenu Gian Piero Gasperini zamijenio Murielom.

Obje momčadi su utakmicu završile sa desetoricom igrača, jer su u samoj završnici druge žute kartone dobili De Roon kod Atlante i Mkhitarjan kod Rome.

Roma se pobjedom bodovno izjednačila (47) s Atalantom, ali momčad iz Bergama ima utakmicu manje.

Nogometaši Udinesea u subotu su pred svojim navijačima svladali Sampdoriju sa 2-1 (2-1). Sva tri pogotka pala su u prvih 13 minuta utakmice. Španjolac Gerard Deulofeu je već u 3. minuti doveo Udinese u vodstvo. U 12. minuti je 19-godišnji branič Destiny Udogie pogodio za 2-0, a već u sljedećoj akciji Sampdoria je smanjila na 2-1 preko Caputa. To je bio i konačan rezultat.

Pobjeda Udineseu nije donijela pomak na ljestvici. Momčad iz Udina je sa 29 bodova ostala na 14. poziciji, ali sada ima tri boda više od Sampdorije koja je na 15. mjestu.