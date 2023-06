Roland Garros pokazao veliko nepoštovanje prema Dodigu: Ovo mi je najgore iskustvo u karijeri

Hrvatski tenisač Ivan Dodig i dalje je vrlo aktivan u teniskom svijetu unatoč tome što na leđima ima 38 godina. U svojoj bogatoj karijeri osvojio je olimpijsko srebro u Tokiju zajedno s Marinom Čilićem, Davisov kup te šest Grand slam naslova u muškim i mješovitim parovima.

Ove godine nastupa na Roland Garrosu u paru s Australcem Austinom Krajiceom, a preko svog Instagrama odlučio je požaliti na organizaciju pariškog turnira. Iako je osvojio pregršt naslova, hrvatskom tenisaču nije pokazano nužno poštovanje kakvo zaslužuje imati.

- Roland Garros prijevoz mi je najgore iskustvo otkad sam na touru. Ne dolaze po mene u hotel jer sam navodno predaleko da bi me pokupili, nego me pokupe na ulici 2 kilometra od mog hotela jer je to destinacija na koju mogu doći. Malo sam zbunjen jer ne znam igram li Grand Slam turnir ili Futures turnir - napisao je nezadovoljni Dodig.

I prethodnih godina tenisači cu se žalili na propuste u organizaciji. Niti ove godine to nije iznimka, a Dodig brani prošlogodišnje finale kada je nastupao s Marcelom Melom.