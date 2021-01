Rijekin dragulj debitirao u Nizozemskoj, a odmah mu se javio nekadašnji talent HNL-a

Kada se prije otprilike dvije godine iz Poljske vraćao u Rijeku, Tibor Halilović (25) na umu je imao samo jednu stvar – nametnuti se u prvoj momčadi tadašnjeg trenera Igora Bišćana. Ne samo da se uspio nametnuti, nego se prometnuo u jednog od najboljih i najstandardnijih igrača u momčadi s Rujevice tijekom protekle dvije sezone. Odigrao je 66 utakmica i postigao osam pogodaka. Kaže da će posebno pamtiti one u finalima našeg kupa, ali i onaj protiv Hajduka na Poljudu. U prilog tezi da je Halilović bio ponajbolji igrač Rijeke zadnje dvije godine, dovoljno govori činjenica da je nedavno ostvario transfer u nizozemski Heerenveen. Osmoplasirana momčad Eredivisie dovela je ovog defenzivnog veznjaka u transferu vrijednom 1,5 milijuna eura. Nije loše za hrvatske prilike. Nakon samo jednog treninga već je upisao i debitantski nastup.

Uživa u Nizozemskoj

– Prvi dojmovi iz Nizozemske su odlični. Doduše, bilo je malo neobično jer sam pet dana morao biti u karanteni. No, najvažniji mi je taj osjećaj da me u klubu žele i trebaju, da me vide kao pojačanje... To povjerenje ljudi u klubu jako mi je važno za samopouzdanje. Prema onome što su mi nagovijestili, doveden sam kao pojačanje, nadam se da ću to i opravdati. Naravno, još će mi trebati vremena da se prilagodim na stil igre nove momčadi i na nove suigrače. Ne sumnjam da će prava forma opet doći i u Nizozemskoj – kaže Halilović.

Priča oko prelaska u Heerenveen razvijala se već neko vrijeme, a transfer je zgotovljen relativno brzo. Tehnički dio iz Dubaija je koordinirao Halilovićev zastupnik Branko Hucika.

– Dugo smo razgovarali, no tek smo se sada dogovorili. To je jedna od liga koje su po kvaliteti odmah ispod liga petice. Za mene je ovo razina više i korak naprijed u karijeri, a nadam se i potvrda da sam napredovao kao igrač. U ligi je dosta mladih momčadi što je jako dobro...

A koji bi bio sljedeći iskorak?

– Ah, teško mi je o tome govoriti. Svi pričamo o ligama petice, naravno da i ja o tome razmišljam. Ali iskorak bi bio i neka od većih i jačih momčadi u Nizozemskoj. Još moram osjetiti ligu, ne bih imao ništa protiv ni da ovdje ostanem dulje.

Jednu stranicu karijere je zatvorio, Heerenveen je nova prilika za iskorak. Halilović se nada da će u Nizozemskoj napraviti nešto slično kao i u Rijeci.

– Kada sam došao u Rijeku, prije dvije godine momčad je bila standardizirana i zaista sam samo razmišljao o tome da izborim status prvotimca. Imao sam sreću da mi se, spletom okolnosti, odmah na početku otvorilo. Nadam se da sam opravdao očekivanja svih u Rijeci. Bilo je to najljepše razdoblje moje profesionalne karijere i privatnog života. Hvala svima – emotivno će Halilović:

– Bilo je prekrasno, dvaput smo igrali finale Kupa, ti pogoci ostaju u sjećanju. Igrali smo i Europu, napravili dobar rezultat i iskorak, postigli možda i više nego što su ljudi u klubu očekivali.

U Rijeci su ga trenirali Igor Bišćan i Simon Rožman.

– Bišćana ću pamtiti jer mi je dao priliku i pokazao da vjeruje u mene, a to mi je u tom trenutku najviše trebalo. Sa Simonom Rožmanom proveo sam dulji period. To je sjajan čovjek i odličan trener koji, kao i Bišćan, ima znanja za još veće trenerske domete. Nema potrebe posebno naglašavati koliko je momčad s njima napredovala. Njihova ambicioznost bila je ključan faktor koji su prenijeli na nas igrače i to je tajna Rijekinog iskoraka.

Sada, s odmakom, možda može lakše procijeniti omjere snaga u hrvatskom nogometu. Kako vidi rasplet našeg prvenstva?

– Teško je pratiti Dinamov ritam, no silno bih želio da Rijeka u tome uspije. Sigurno ima kvalitetu da dođe barem blizu Dinama. Modri bez sumnje neće pružiti previše prilika. Ali optimističan sam i zbog činjenice da je Rijeka u europskim utakmicama pokazala da može igrati protiv momčadi koje su daleko iznad razine HNL-a. Naravno da ću navijati za Rijeku, ali vrijedi izdvojiti i neke druge momčadi poput Osijeka, Gorice, pa i Hajduka koji će sigurno pružiti bolje igre u nastavku sezone.

Jednog dana komentator

Postoji li neki igrač kojeg posebno cijeni u našoj ligi, možda nekog iz nadolazeće mlade garde, poput Joška Gvardiola, recimo...?

– Igrao sam protiv njega dvaput. Djeluje puno iskusnije i pun je samopouzdanja. To je vjerojatno i zbog toga što je potpisao ugovor i nije više opterećen. Transfer mu je sigurno puno pomogao. Takve su stvari jako važne za mlade igrače. No ne bih ja zaobišao ni Smolčića, Lepinjicu, Štefulja, Nevistića, Pandura... da ne zaboravim koga iz te mlade Rijekine generacije. Rijeka je zadnjih godina počela davati priliku mladim igračima i to je sjajna stvar.

Spomenuo je Goricu, a tamo se zadnje dvije sezone najviše priča o Kristijanu Lovriću.

– Igrao sam protiv njega. No nisam imao priliku igrati protiv Rijeke u eri Valdasa Dambrauskasa. Mogu samo kazati da je to odlično posložena momčad u kojoj se zna tko što radi. Naravno, za iskorak su vam potrebni iznimno kvalitetni igrači. Dobro je što ima sve više momčadi koje pretendiraju da se nametnu u borbi za vrh.

Još nakon Poljske, obrazovanje je stavio u drugi plan. Završio je trogodišnji studij novinarstva koji u perspektivi planira nastaviti.

– Nakon Poljske htio sam se posvetiti više nogometu, htio sam vidjeti koliko ozbiljna ta priča može biti. Za sada je odlično. A fakultet ću svakako završiti. Možda ne bi bilo loše da se bavim komentatorskim poslom. Cijeli život sam u nogometu, možda bi to na kraju i bio logičan put – uz smiješak je završio Tibor Halilović.

Oba Halilovića imaju dobre dojmove iz Nizozemske

Tibor je trenutačno smješten u hotelu, usredotočen na preseljenje u novu kuću, a u potrazi je i za automobilom. U međuvremenu se Eredivisie nastavlja u jakom ritmu.

– Osjeća se mala kriza, no vjerujem da će nas pobjeda vratiti na pravi put.

O situaciji u novom klubu detaljno ga je izvijestio Alen Halilović koji je prije godinu dana bio u Heerenveenu.

– Čuli smo se. Odmah me nazvao kada je saznao da postoji opcija potpisa za Heerenveen. Ispričao mi je sve detalje i kazao što mogu očekivati. Uglavnom, njegovi dojmovi također su pozitivni – ističe Tibor.