Rijeka uvjerljivom pobjedom protiv Rudeša i Prosinečkog otvorila novu sezonu

U susretu prvog kola SuperSport HNL-a Rijeka je na Rujevici pred 5.000 gledatelja opravdala ulogu favorita pobijedivši novog provoligaša Rudeš sa 4-0.

Golove su zabili Niko Janković (40-11m, 68), Toni Fruk (81) i Bruno Goda (89).

Domaćin je krenuo žustro, no Rudeš je pokazao zube i gosti su imali prvu priliku na utakmici. U desetoj minuti Brian Oddei je pucao s lijeve strane pogodivši vratnicu. No, bilo je to sve što je Rudeš pokazao u prvom dijelu.

Rijeka je u nastavku poluvremena dominirala, no prvu ozbiljniju priliku imala je tek u 37. minuti kada je Emmanuel Banda pogodio vratnicu.

Tri minute kasnije domaćin je poveo iz kaznenog udarca kojeg je skrivio Mislav Matić napravivši u skoku prekršaj nad Jorgeom Obregonom. Sudac Mario Erceg odmah je pokazao na bijelu točku, a Niko Janković je bio siguran za 1-0.

Momčad koju vodi Robert Prosinečki je mogla izjednačiti u 56. minuti kada je sjajnu priliku propustio Ivor Ljubanović. Odlično je s desne strane ubacio Vanja Šare, Ljubanović se izborio za poziciju, ali je pucao pored gola.

U 62. minuti zaprijetio je i Oddei nakon što se oslobodio svog čuvara, ali je iz teške pozicije pucao pored gola. Samo minutu kasnije moglo je biti 2-0. Alen Grgić je pobjegao obrani Rudeša i provukao loptu pored vratara Marića, no Šare je spasio svoju momčad izbivši loptu s gol-crte.

No, u 68. minuti nije bilo pomoći za goste. Grgić je probio po desnoj strani uposlivši u sredini Jankovića koji je više sretno nego spretno pogodio za 2-0 postigavši svoj drugi gol na utakmici.

Sve dvojbe oko pitanja pobjednika razriješio je Toni Fruk pogodivši u 81. minuti za 3-0. Bio je to sjajan dupli pas Fruka i Jankovića, kojeg je Fruk pretvorio u pogodak u svojem debiju u dresu Rijeke.

U 89. minuti vidjeli smo i četvrti pogodak u mreži Rudeša. Fruk je ubacio iz kornera, a Goda glavom zabio za 4-0.

Večeras se od 21.00 sati još sastaju Osijek i Slaven Belupo na otvaranju novog stadiona, Opus Arene.

U nedjelju od 18.45 sati igraju Gorica i Varaždin te od 21 sat u posljednjem dvoboju prvog kola Lokomotiva i Istra 1961.

U petak je u prvom susretu nove HNL sezone Hajduk na stadionu Maksimir pobijedio Dinamo sa 2-1.