Rijeci značajno porasle šanse za prolazak dalje: Hrvatski prvak je dobitnik kola

Hrvatski prvak Rijeka upisao je prvu pobjedu u ovosezonskom izdanju Konferencijske lige. Nakon poraza od armenskog Noaha, Riječani su danas u dvodnevnom dvoboju sa Spartom iz Praga slavili s 1:0 pogotkom Daniela Adu-Adjeija u 75. minuti.

S prva tri boda u ovoj sezoni, hrvatski prvak se popeo na ljestvici te trenutačno zauzima 19. mjesto, a 24 najbolje momčadi izborit će prolazak dalje. Osim toga, Rijeci su i matematički porasle šanse za prolazak dalje i to za čak 28.27 posto javlja stranica Football Meets Data što je najveći skok ovoga kola.

Šanse za prolazak dalje porasle su i Legiji iz Varšave (19,97%), Škendiji (17,82%), Lincoln Red Impsima (15,3%), Noahu (10,45%) te grčkom AEK-u (9,09%). Sve te momčadi upisale su pobjede u ovom kolu, osim AEK-a koji je remizirao s Universitateom Craiove odigrao 1:1.

Rijeka će do kraja ligaškog dijela odigrati još četiri utakmice. Prvo gostuje na Gibraltaru kod Lincoln Red Impsa, a potom na Rujevicu stižu AEK iz Larnake i Celje. Ovu fazu natjecanja zaključit će gostovanjem kod Šahtara 18. prosinca.