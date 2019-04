Reklama na poluvremenu s Messijem i De Geom postala hit na internetu

Barcelona je u dvije utakmica nadigrala Manchester United i ušla među četiri momčadi najelitnijeg europskog klupskog natjecanja. U uzvratnom dvoboju četvrtfinala Lige prvaka Katalonci su pobijedili crvene vragove s 3:0.

Dva gola zabio je Messi, a trijumf je potvrdio Coutinho. Kod Messijeva drugog pogotka Unitedov vratar De Gea vrlo je loše reagirao, lopta je prošla ispod njegova tijela i otkotrljala se u mrežu.

Na poluvremenu utakmice puštena je reklama u kojoj Messi ''krade'' čips iz vrećice koju De Gea drži u ruci. Video je postao hit na društvenim mrežama...

THE most fitting Champo League half-time ad of all-time. pic.twitter.com/ep9wS2gEPx

Argentinski čarobnjak odigrao je još jednu sjajnu utakmicu u kojoj je ponovno pokazao raskoš svog talenta. Osim što je u pet minuta dvaput matirao De Geu, Messi je svojim potezima izluđivao Unitedovu obranu.

Phila Jonesa vrtio je kao na vrtuljku, a Brazilcu Fredu gurao loptu kroz noge. Obrana engleskog kluba nije znala kako zaustaviti odlično raspoloženog Argentinca. I naš Ivan Rakitić odigrao je zapaženu rolu i bio je uz Messija među boljima u Barcinoj momčadi.

Messi je u Ligi prvaka protiv engleskih klubova dosad zabio 24 gola u 32 utakmice.

Halftime break and this Lays advert rolls up De Gea and Messi talk about rubbing salt to the wound #BARMUN pic.twitter.com/6P3c8WnYJd