Regionalna liga osnovana u Beogradu: Hrvatska u društvu država iz bivše SFRJ

Nakon košarkaša, rukometaša i vaterpolista, i boksači su dobili regionalnu ligu sastavljenu od klubova iz zemalja bivše SFRJ. Deklaracija o pokretanju Regionalne lige potpisana je u Beogradu, a tom događaju svojim prisustvom na značaju je dao i novi predsjednik Svjetskog boksačkog saveza Umar Kremljev.

Dakako, u Beogradu je bio i predsjednik Hrvatskog boksačkog saveza Bono Bošnjak, veliki zagovornik regionalnog natjecanja boksača, a u njegovoj pratnji bili su i dopredsjednik HBS-a general Mladen Mikolčević te glavni tajnik HBS-a Marko Marović.

- Za dva tjedna slijedi nam u Zagrebu sastanak svih sudionika pa će se znati svi detalji pa tako i to od kuda i tko će upravljati ovom ligom. Trebamo izabrati povjerenika, a Nadzorni odbor lige činit će predsjednici nacionalnih saveza zemalja sudionica. Ono što je poznato jest da će Srbija imati dvije ekipe, Crvenu zvezdu i Loznicu, Bosna i Hercegovina jednu, a možda i dvije a u pitanju su Željezničar iz Sarajeva i Radnik iz Bijeljine gdje sam nekad i sam boksao i to četiri godine. Makedonci još gledaju hoće li imati dovoljno boksača da slože momčad dok će Slovenija i Hrvatska imati neku vrstu nacionalnih ekipa što za Crnu Goru, ovog časa, nismo sigurni - izvjestio je Bono Bošnjak pohvalivši se da su nacrt statuta ove lige radili njegovi suradnici Marko Marović i Nikola Volarević.

Pojasnio nam je predsjednik Bošnjak i kako bi ta liga funckionirala.

- Natjecali bi se dvokružno, protiv istog suparnika jednom biste bili gost, a drugi put domaćin. Imat ćemo borbe u sedam kategorija, od 60 kg do superteške, te dvije za mlađe seniore.

Koja bi to imena branila boje Hrvatske?

- U superteškoj računamo na Miluna, Pratljačića, u teškoj na Filipija, Rebolja i Damira Plantića, u poluteškoj na Luku Plantića, Cvetklovića, Uremovića, Radonjića. U srednjoj će nastupati Veočić i Ježek, a u velteru Prtenjača, Zeljko, Cetinić i Kolar. U poluvelteru su tu Mamić i, možda, Poturović, a u lakoj Kolak i još jedan mladi dečko iz Rijeke. Za sve njih bit će to prilika da se uboksaju, da imaju što više kvalitetnih borbi uoči odlaska na međunarodna natjecanja. Osim toga, bit će to i prilika da ponešto i zarade, kao što je to slučaj i u našoj Pevex ligi. A upravo će ta tvrtka biti i sponzor ove naše momčadi koja će se zvati Pevex Zagreb.

Sudjelovao je Bono i na skupu u Budvi gdje su se okupili čelnici nacionalnih boksačkih saveza balkanskih zemalja, također u prisustvu novog predsjednika AIBA-e Kremljeva.

- Osobno imam jako dobar odnos s novim predsjednikom jer smo osam godina zajedno u Izvršnom odboru Europskog boksačkog saveza. Njemu je stalo do razvoja boksa u balkanskim državama pa je podržao i ideju da se iduće Prvenstvo Balkana održi u svibnju u Zagrebu. Nije da mi patimo za Balkanom, ali nam je stalo da naši boksači imaju što više prilika za kvalitetne mečeve.

U subotu je, video putem, održan sastanak Izvršnog odbora Europskog boksačkog saveza (EUBC) na kojem je donešena vrlo značajna odluka.

- Premda je bilo govora da će se olimpijske kvalifikacije započete u Londonu nastaviti u u Kolnu, one su ipak vraćene u London. A do toga je došlo jer smo su se nacionalni savez bunili s obzirom da smo uplatili zavidne novce za smještaj u Londonu i nastup na nedovršenim kvalifikacijama. Ako bi se to natjecanje nastavilo u Kolnu onda bismo imali dodatne troškove jer nam one novce uplaćene u Londonu nitko ne bi vratio. Inače, u tom turniru još uvijek su u konkurenciji Marko Milun, Luka Plantić, koji je izbacio jednog od nositelja, te Nikolina Ćaćić i Marija Malenica.

Na tom je sastanku donešena još jedna olimpijska odluka koja će onemogućiti mnoge boksače da se na Olimpijske igre probiju kroz kvalifikacijski turnir boraca iz cijelog svijeta.

- Nažalost, otkazane su svjetske kvalifikacije, neće ih biti, nego će se preostali broj sudionika olimpijskog turnira određivati po rang-listama a nama tu najbolje stoji Marko Milun.

Drugim riječima, to znači da sada više nema nikakvih izgleda da hrvatski profesionalac i najbolji hrvatski boksač Filip Hrgović nastupi na Olimpijskim igrama.

- Nažalost da, jer neće biti svjetskih kvalifikacija, a njega nema na amaterskim rang listama jer od Olimpijskih igara u Riju 2016. nije nastupao u amaterskom boksu. Tom odlukom zakinuti su i drugi profesionalni boksači koji su planirali nastupiti na svjetskim kvalifikacijama u želji da se izbore za pravo nastupa u Tokiju - zaključio je Bošnjak.