ONI SU DRUGI SVIJET

Realno, hrvatski prvak mogao je i gore proći. Barca je u Areni, srećom, povukla ručnu...

Autor
Damir Mrvec
25.09.2025.
u 22:49

Bio je ovo 27. međusobni susret ovih dviju momčadi i 25. pobjeda Barcelone. Zagreb i dalje nije pobijedio španjolskog prvaka na domaćem parketu

Rukometaši Zagreba upisali su i treći uzastopni poraz u elitnoj skupini Lige prvaka. Nakon gostujućih poraza u Bitoli i Plocku uslijedio je domaći poraz od Barcelone (25:32). Moglo je biti i puno gore jer je Barcelona u nekoliko navrata imala plus deset. Srećom, gosti su malo spustili ručnu pa je Zagreb na kraju izgubio s prihvatljivom razlikom. Neizvjesnost je trajala samo do 15. minute kada se Barcelona prvi put odvojila, prvo na četiri, onda na šest razlike. Bio je ovo 27. međusobni susret ovih dviju momčadi i 25. pobjeda Barcelone. Zagreb i dalje nije pobijedio španjolskog prvaka na domaćem parketu.

- Teško je reći bilo što nakon ovakvog poraza. Moram biti iskren i reći da smo se borili, dali sve od sebe, međutim za nešto više protiv ovakve momčadi treba biti puno bolji u puno više stvari. Puno rada, truda i treninga je ispred nas – to je jasno. Tri poraza za redom djeluje pomalo deprimirajuće, ali iz ove kože ne možemo. Slijedi stanka zbog Super Globa a onda nam slijedi gostovanje kod PSG-a - rekao je Andrija Nikolić, trener Zagreba.

Hoće li se uskoro vratiti neki od igrača koji su bili ozlijeđeni?

- Vjerujem da će za gostovanje u Parizu biti spreman Bjelorus Sadouski. Ivano Pavlović tek je počeo trenirati, a kada će na parket Dodić to je vrlo upitno – naglasio je Nikolić.

Igor Karačić nije postigao niti jedan pogodak?

- Igor je top igrač, svjetska klasa. Ali očigledno ga moramo još čekati. Još se nije posve prilagodio, vjerujem u njega i uvjeren sam da će biti do velike pomoći u nastavku sezone – zaključio je Nikolić.

Zagreb je imao premalo raspoloženih igrača. Tek su hrvatski reprezentativci Luka Lovre Klarica i Filip Glavaš bili na nivou. Ostali su igrali promjenjivo. Na trenutke dobro, na trenutke jako loše. Problem je bio i gostujući vratar Nielsen koji je na kraju sakupio 17 obrana. Vratari Zagreba upisali su prvu obranu u 18. minuti, kad je već bilo minus četiri.

- Nismo imali pravu priliku, Barca je u svemu bila bolja. Dođemo na minus tri, imamo loptu, pa padnemo na minus šest, a tako je nemoguće igrati protiv Barcelone. Imamo problema na početku sezone, ali nisam tu da bih prozivao bilo koga. Znam samo da se moramo skupiti i pripremiti za prvu sljedeću utakmicu, a to je Pariz – rekao je Jakov Gojun, kapetan Zagreba.

Da u nastavku nije bilo koliko toliko raspoloženog Suljevića, Zagreb bi "potonuo" na minus deset i više...

- Motivacija i želja je bila na maksimumu, dali smo više nego što smo mogli, ali to protiv Barce nije dosta. Mi nismo funkcionirali perfektno. Barca je bila na vrlo visokoj razini, kaznili su svaku našu pogrešku, a tako protiv njih ne ide – rekao je novi vratar Zagreba, Haris Suljević.

Antonio Ortega, trener Barcelone nikad nije izgubio u Zagrebu, ni kao igrač, ni kao trener.

- Nikad nisam izgubio od Zagreba? Statistika je takva, ali to je sport - rekao je.
