Razočarao i razbjesnio cijelu Hrvatsku, a sada su isplivali nevjerojatni detalji!

Hrvatski napadač Nikola Kalinić (32) nedavno je potpisao dvogodišnji ugovor s Veronom, a rekao je da je presudio poziv našeg trenera Ivana Jurića da dođe u ovaj klub.

No, turski mediji otkrivaju da je Kalinić bio blizu prelaska u Bešiktaš, ali da je imao prevelike financijske apetite. Tamošnje novine pišu da je hrvatski napadač tražio 2.5 milijuna eura plaće te 1.5 milijuna eura samo za potpis. Htio je i milijun eura bonusa za osvajanje prvenstva te pola milijuna za turski kup.

No, ni to nije sve. Turci pišu da je tražio da mu klub godišnje plati pet zrakoplovnih karata za poslovnu klasu, kuću i dva automobila. Navode da je inzistirao da mu se osigura mobitel i to ne bilo koji nego posljednji model iPhonea.

Bešiktaš nije pristao na ove Kalinićeve uvjete, a čak se i pričalo da mu je Domagoj Vida savjetovao da ne dolazi u turski klub jer postoji problem s financijama. Kalinić je na kraju otišao u Veronu gdje će godišnje zarađivati milijun i pol eura.

Nakon odlaska iz Hajduka 2009. godine Kalinić je dvije sezone proveo u engleskom Blackburnu, a potom je igrao za ukrajinski Dnjipro (2011–2015). U najboljoj golgeterskoj formi bio je u Fiorentini, kada je u dvije sezone (2015–16 i 2016–17) zabio 33 gola. Jednu sezonu bio je na posudbi u AC Milanu (2017–18), da bi u ljeto 2018. potpisao za Atlético Madrid. U Atleticu je igrao samo jednu sezonu, te je u 24 nastupa upisao četiri gola, dok je prošlu sezonu bio na posudbi u Romi.

Podsjećamo, Kalinić je izazvao burne reakcije u Hrvatskoj, ali i u svjetskoj javnosti prije dvije godine na Svjetskom prvenstvu u Rusiji. Pred kraj utakmice s Nigerijom odbio je ući u igru nakon čega ga je izbornik Zlatko Dalić usred prvenstva poslao kući.

Kalinić je tada tvrdio da je imao problema s leđima, a Dalić je poslije otkrio da to nije bio prvi njegov "neposluh". Vatreni su na kraju senzacionalno osvojili svjetsko srebro, a Kalinićev potez nije se pokazao kao najpromišljeniji. Svejedno, piše mu se medalja sa SP-a.

– Nisam sretan i ponosan, ali to je bila jedina moguća odluka – izjavio je izbornik hrvatske nogometne reprezentacije Zlatko Dalić nakon što je iz momčadi izbacio Nikolu Kalinića.