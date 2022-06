Ratko Rudić: Neodlučeno s Grcima pozitivan je rezultat, očekujem poboljšanje u igri

Iako je u Italiji u posjetu kćeri Martini, glazbenici, Ratko Rudić, naravno, pažljivo prati sve što se događa na Svjetskom vaterpolskom prvenstvu u Mađarskoj. Naš proslavljeni vaterpolski trener gledao je utakmicu Hrvatska - Grčka, igranu u Debrecenu, i na neodlučeni rezultat (8:8) s osvajačima olimpijskog srebra iz Tokija gleda više pozitivno nego negativno. Ili, bolje rečeno, kritički, ali s pozitivnim zaključkom.

Raspored nam ide naruku

- Početak je bio malo teži, vidjelo se da je momčad ušla s grčem u utakmicu. Ipak je to bio prvi susret na prvenstvu, a naš je sastav relativno mlad. Postojao je i izvjesni psihološki pritisak da se pobijedi u toj utakmici, tako da su pogreške u prvoj četvrtini bile razumljive. No, već u drugoj četvrtini igrali smo jako dobro i do kraja smo u najmanju ruku bili ravnopravan suparnik. A kako se sve to događalo u srazu s olimpijskim doprvacima, vjerujem još uvijek da možemo daleko dogurati. Mislim da na neodlučeno s Grcima možemo gledati kao na pozitivan rezultat - kaže Rudić.

Koga biste od pojedinaca u našim redovima posebno istaknuli?

- Vrlić je igrao jako dobro, a ugodno su me iznenadili i naši mladi braniči Burić i Žuvela. Dobro, bilo je tu i pogrešaka, ali i jake volje da se pogreške isprave, kao i kuraže da se ide dalje.

U drugom nas kolu, u četvrtak u 18 sati (HTV 2), očekuje dvoboj s Njemačkom koja je pomalo iznenađujuće poražena od Japana (11:12). Kako vi gledate na to?

- Ne smije nas zavarati taj njihov poraz od Japanaca, Nijemci su uvijek opasni. Iako očito nisu ono što su nekad bili. Što se Japanaca tiče, imaju novog trenera i prilično izmijenjenu momčad, ali njihov način igre ostaje isti: presing tijekom cijele utakmice i korištenje svake prilike za protuudar.

Dobra je stvar da se Grci prvi sastaju s Japancima, a upravo bi učinak iz susreta s Japanom, u slučaju da Grčka i Hrvatska do kraja ostanu bodovno izjednačene, mogao biti odlučujući u tome tko će biti prvi, a tko drugi u skupini.

- Čini se da je raspored naklonjen nama jer će Grci prvi igrati s Japanom, pa ćemo znati kolika nam je razlika pogodaka potrebna za osvajanje prvog mjesta. Iako ni u tome ne treba srljati i ići na juriš jer Japan nije naivna reprezentacija. Na kraju krajeva, i s drugog mjesta u skupini može se u borbu za medalje - ostaje Rudić čvrsto na zemlji.

Moglo bi biti iznenađenja

Vjerujemo da će tako toj utakmici pristupiti i naši igrači. Nego, kakav rasplet SP-a očekuje najtrofejniji vaterpolski trener na svijetu i s ukupno 69 medalja (igračkih i trenerskih) najtrofejniji pojedinac u našem vaterpolu?

- Svako natjecanje nakon Olimpijskih igara u pravilu je neizvjesno. A s obzirom na koronavirus, ovaj put su promjene bile i dramatičnije. Moglo bi biti i iznenađenja, iako očekujem da će SP-om, kao i obično, dominirati Hrvatska, Srbija, Mađarska, Španjolska i Grčka. Za Crnogorce još moramo vidjeti u kakvom će se izdanju predstaviti, poraz od domaćina (8:12, nap. a.) ne eliminira ih iz borbe za medalju. Sjedinjene Države imaju jako dobru momčad (poraz od Srbije 13:17, nap. a.), dok su Australci ponešto oslabljeni. U svakom slučaju, očekuje nas zanimljivo prvenstvo.

Može li Hrvatska nastaviti trofejni niz na svjetskim prvenstvima koji ste upravo vi započeli osvajanjem zlata u Melbourneu 2007. godine?

- Može, svakako. Gledao sam našu momčad i u prijateljskim utakmicama s Italijom i dobro je to izgledalo, zadovoljan sam. Posebno je važno da smo ih u drugoj utakmici, onoj igranoj u Puli, i pobijedili. U oba smo ta ogleda imali dobra razdoblja, iako je, naravno, bilo i pogrešaka, ali očekujem da će se igra našeg sastava poboljšavati.

Napravili smo veću smjenu generacija. Je li bolje tako, ili ići pomalo, s kozmetičkim promjenama?

- Nema pravila. Dok sam vodio Italiju, nakon SP-a u Rimu, koji smo premoćno osvojili, za Europsko prvenstvo u Beču uveo sam čak osam mladih igrača, iako nisam morao jer ti igrači koji su prije toga sve osvojili, bili su i olimpijski pobjednici, nisu bili stari. Neki su malo i prosvjedovali zbog toga, ali znao sam što gubim a što mogu dobiti. I to je funkcioniralo. I u Beču smo bili zlatni. Malo možda izgubite na kvaliteti, ali dobijete na energiji, svježini, na entuzijazmu. Mislim da Hrvatska u Mađarskoj ima zanimljivu momčad i da može puno - optimistično je zaključio Ratko Rudić koji će završnicu SP-a pratiti uživo, u Budimpešti.

