Rakitić bocnuo Uefu! Lovren i Šuker: Dajte nam novi stadion

Dugo je trajala pjesma hrvatskih nogometaša u svlačionici, a ne zna se tko je s većim osmjehom izlazio pred novinare.

– Zasmetala me bahatost Španjolaca. Mi smo izgubili 6:0 u Elcheu, ali smo ih svejedno pozdravili. A oni su se nakon zadnjeg zvižduka pokupili bez pozdrava, izuzetak je bio samo Morata. Igrao sam puno velikih utakmica, ali da netko ovako malo respekta pokaže prema suparniku, to još nisam doživio. Ali, zato mi je još draže da smo ih pobijedili. Mi smo svjetski doprvaci, sada su i Španjolci to shvatili – rekao je Dejan Lovren, koji je bio presretan što je opet istrčao pred punim Maksimirom.

Vrijeme je za stadion

– Vratila su mi se neka lijepa sjećanja. A mislim da je vrijeme da nam sagrade neki ljepši stadion. Ako ne, onda neka uzmu lopate u ruke i iskopaju si nešto drugo – rezolutan je bio Dejan.

Ivan Rakitić slavio je protiv “svojih” Španjolaca.

– Velika pobjeda, ali potpuno smo je zaslužili. Prepustili smo im loptu, no nismo im dali da budu opasni u zadnjih 20-ak metara. Odigrali smo baš onako kako smo se dogovorili. Sad idemo na Wembley pobijediti. Nisu nam baš iz Uefe složili idealan ždrijeb, čekaju nas dvije top-utakmice u manje od 72 sata – kaže Raketa.

Posljednji iz svlačionice izašao je kapetan Luka Modrić.

– Zasluženo smo pobijedili, imali smo više želje, volje, agresivnosti – rekao je Modrić, a onda komentirao “bahatost” Španjolaca.

– He-he, ne bih ulazio u Lovrenove izjave, on je u zadnje vrijeme nabrijan na Španjolce. Meni je to ionako nebitno jesu li nas pozdravili ili nisu, bitno mi je samo da smo pobijedili.

Luka je naglasio da je sad najbitnije odmoriti se za Englesku.

– Ova je Liga nacija super natjecanje, igramo velike utakmice, ali mislim da je raspored prezgusnut. Barem jedan dan odmora više dobro bi došao – poručio je Luka, te najavio susret na Wembleyju:

– Super je što sami odlučujemo o sebi. Zaslužili smo otići među četiri najbolja, da potvrdimo rezultat sa SP-a.

Modrić se osvrnuo i na uspjeh bivšeg kluba Dinama.

– Vidi se da momčad ima glavu i rep, prava su europska momčad. Daj Bože da Dinamo i Real sljedeće ljeto igraju europski Superkup!

Predsjednik HNS-a Davor Šuker dijelio je sreću s igračima.

Prekrasna večer

– Prekrasna večer, drago mi je da je stadion bio pun, da su igrači pokazali karakter. Bez nekog razmišljanja o Elcheu, bez kompleksa nadigrali smo Španjolsku. Pokazali smo svijetu kako se igra nogomet. A sada Wembley. Idemo junak na junaka, u hramu nogometa dat ćemo sve od sebe, vjerujem da možemo dobiti. Bilo bi dobro ostati u ovoj elitnoj grupi.

Dotaknuo se Šuker, baš poput Lovrena, pitanja stadiona.

– Dobro bi nam došao barem neki stadiončić od 25.000 gledatelja s krovom, valjda smo ga zaslužili.

