Prvu hrvatsku medalju na Igrama osvojio je karataš Anđelo Kvesić

Nakon što u tome nisu uspjeli izgledni favoriti za odličje - rukometaši na pijesku i BMX bicilist Marin Ranteš - prvu hrvatsku medalju na trećim Europskim igrama osvojio je karataš Anđelo Kvesić. Anđela je kroz borbe vodio njegov klupski trener iz Hercegovine Zagreb Danijel Vučić.

A riječ je o europskom teškaškom prvaku iz 2022. te o osvajaču šest pojedinačnih (ovo je sedma) medalja na najvećim svjetskim sportskim natjecanjima. A među njima je i srebro s prošlih Europskih igara održanih prije četiri godine u Minsku.

Kvesić je opravdao ulogu favorita za odličje tako što je u skupini dobio dvije borbe te se tako kvalificirao za poslijepodnevni polufinale što znači osiguranu medalju i sada je samo pitanje kojeg će ona biti sjaja.

A plasman među četiri najbolja Kvesić je osigurao već kroz prve dvije borbe u skupini od po četiri borca. Najprije je pobijedio odličnog Grka Georgiosa Tzanosa (4:1) a potom i Turčina Fatiha Sena (5:3) i to u vrlo dramatičnoj borbi. Naime, Turčin je još do tri sekunde prije kraja imao pobjedu u rukama (jer je u borbi prvi napravio bodove) no onda je Anđelo, nožnim udarcem u tijelo, zaradio pobjedonosna dva boda.

Osim pojedinačnih, Anđelo Kvesić ima i tri momčadske medalje - europsko zlato (2021.) te dvije europske bronce (2019. i 2023.).

Šesta je ovo medalja hrvatskih karataša na Europskim igrama. U prva dva izdanja ovog multisportskog natjecanja odličja su osvajali: zlato: Maša Martinović (2015.), Ivan Kvesić (2019.); srebro: Jelena Kovačević (2015.), Anđelo Kvesić (2019.); bronca: Ana Lenard (2015.).

Na rubu sedme medalje bila je teškašica Lucija Lesjak no ona ipak nije prošla u polufinale jer je u krugu triju karatašica s dvije pobjede imala najmanje osvojenih bodova s obzirom da joj je Azerbajdžanka Alijeva predala borbu (4:0).

Europski doprvak do 84 kilograma Enes Garibović nije također prošao u polufinale ali na puno jasniji način jer je u skupini izgubio dvije borbe što u trećoj nije mogao nadoknaditi.