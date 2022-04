Proslavljeni ruski sportaš žestoko protiv Putina: Zbog njega umiru dječaci i djevojčice!

Ruska invazija na Ukrajinu ima svojih oponenata i u samoj Rusiji, no preopasno je javno iznositi takav stav, što je pak prednost brojnim sportašima s adresom na raznim stranama svijeta. Iskoristio je to Aleksander Lesun, olimpijski prvak u modernom petoboju s Igara 2016. u Rio de Janeiru, rođen u Bjelorusiji, ali s ruskom putovnicom.

- Sportaši u Rusiji služe kao oruđe propagande. Ne razmišljaju o tome kakav učinak njihovi postupci mogu imati na živote drugih. Nitko ne misli da će njegovi postupci dovesti do smrti dječaka i djevojčica, muškaraca i žena te starijih ljudi, a to se događa. Malo je reći da sam bio šokiran početkom rata. Shvatio sam odmah da svijet više nikad neće biti isti - izjavio je Lesun, koji je dva dana prije invazije završio karijeru.

Foto: Fei Maohua (SP)BRAZIL-RIO DE JANEIRO-OLYMPICS-MODERN PENTATHLON (160820) -- RIO DE JANEIRO, Aug. 20, 2016 (Xinhua) -- Russia's Alexander Lesun (C), Ukraine's Pavlo Tymoshchenko (L) and Mexico's Marcelo Ismael Uscanga Hernandez attend the awarding ceremony of the men's individual modern pentathlon competition at the 2016 Rio Olympic Games in Rio de Janeiro, Brazil, on Aug. 20, 2016. Alexander Lesun won the gold medal. (Xinhua/Fei Maohua)(dh) Fei Maohua Photo: XINHUA/PIXSELL

Otkrio je i što se događa u samoj Rusiji s onima koji se protive ratu.

- Situacija u Rusiji postaje iznimno teška. Prije ste zbog sudjelovanja u antiratnom prosvjedu bili možda 15 dana u pritvoru, a sada možete dobiti do tri godine zatvora. U nekim slučajevima čak i do 15 godina. Osjećam se nemoćno i izolirano dok drugi šute.

Uz brojne suspenzije, ruski (i bjeloruski) sportaši ostali su i bez prava nastupa u Wimbledonu, što je uistinu težak udarac.