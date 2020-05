Promijenili izgled loga na temu korone i izazvali gnjev organizatora Igara

Objava satiričnog loga Olimpijskih igara koje bi se trebale održati u Tokiju sljedeće godine na temu koronavirusa od strane Kluba stranih dopisnika iz Japana izazvala je gnjevnu reakciju lokalnog Organizacijskog odbora koji ga je nazvao uvredljivim te grubim kršenjem autorskih prava.

Klub stranih dopisnika iz Japana objavio je spomenuti logo na svojoj internetskoj stranici kao i u svom kućnom magazinu, no nakon reakcije organizatora Igara vrlo ga je brzo povukao.

A drawing that uses the Tokyo Olympic logo and combines it with features of the the COVID-19 virus was removed from the website of the Foreign Correspondents’ Club of Japan.



