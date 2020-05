Program kojim će se napokon uvesti red u sportske klubove

Koronavirus je gotovo cijeli svijet stavio u karantenu, ali s druge strane prisilio je mnoge da nađu rješenja i nove mogućnosti za rad.

Tako je u proteklih nekoliko mjeseci jedna aplikacija tvrtke Fortis Labor dokazala da se itekako može raditi i u digitaliziranom svijetu.

Aplikacija SOM Sport je nešto na što bi se klubovi u budućnosti mogli priviknuti. Pomoću sustava SOM (sustavno obavještavanje mailom) može se digitalizirati rad klubova odnosno vođenje baza podataka sportaša, komunikacija s roditeljima i članovima, izdavanje i naplata računa i članarina, izvještavanje o poslovanju, treninzima i slično.

A kako je uopće stvorena aplikacija koja sada spašava sport?

Dobili i podršku iz EU

– Tvrtka Fortis Labor bila je povezana s Futsal Dinamom po pitanju izrade web stranice... i tada se nametnuo i problem naplate članarina i onda je sve digitalizirano. Smislilo se kako riješiti taj problem, no tada smo vidjeli da nema samo jedan mali klub takvih problema, nego da je to problem svih klubova u Hrvatskoj, da je važno trenere maknuti iz cijelog tog procesa naplate, nošenja novca, potvrda, navlačenja roditelja za rukav. Bitno je da se treneri počnu baviti onim za što su školovani, a to je rad s djecom i treninzi. Tu je počela cijela priča – kaže direktor i suosnivač startup tvrtke Lorenzo Gašparić.

Projekt je potom prijavljen na natječaje Europske unije, a dobivenim se novcem radilo na unapređenju sustava. Aplikacija je na tržištu od 1. siječnja, a sada je potrebnija nego ikad.

– Koristeći se njome sve se pojednostavi i digitalizira. U svakom trenutku vidite kojem je klubu i kada namijenjeno koliko novca, a koliko je isplaćeno. Nema više papirologije, registratora... Primjerice, klub dobije novac, vidi se koliko, kupi kosilicu, odmah fotografira račun i ubaci ga u sustav. To se šalje sportskoj zajednici na pravdanje. Dosad je trebala papirologija, koja se nije ni gledala. Sada se sve vidi. To je win-win situacija jer sportska zajednica vidi kako se troši novac, a klubovi to lako i brzo pravdaju. Grad ima transparentnost i digitalizaciju sporta i što je bitno – zna koliko ima sportaša i na temelju toga može raditi daljnje projekte, a roditelji imaju evidenciju dolaska na treninge i sve ostalo.

Digitalizacija sporta

Aplikacija se prodaje gradovima, ali i klubovima posebno.

– Gradovi uzimaju licenciju na godinu dana pa klubovima daju sustav. Dosad smo ušli u Bjelovar, Sisak, Vodnjan, Rovinj, Vrbovec, a onda je počela korona i tu smo stali. SOM Sport koriste i košarkaški klub Rudeš iz Zagreba, Futsal Dinamo, NK Kustošija, NK Zelina, NK Ponikve... Nisu to zvučna imena, ali imaju velike omladinske pogone. I svima se sviđa aplikacija, a time sprečavaju tzv. lockdown sporta – pojasnio je Gašparić, koji je svjestan koliko će aplikacija pridonijeti za vrijeme koronavirusa kada se preporučuje beskontaktno poslovanje.

– U sustavu se popunjava tko je bio na treningu, prate se kontakti kroz tri klika, vidi se kada je tko bio i s kim u grupi. Na temelju toga može se obavijestiti sve... brže je i jednostavnije. Cilj nam je bio digitalizirati sport, a ovo je dokaz da se može.

Tvrtka radi i na usavršavanju aplikacije kako bi mogla u primjenu i izvan hrvatskih granica.