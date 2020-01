Prijeti li Zvezda istupanjem? Velić: Tko zna, možda nećemo putovati u Beograd

Nakon sjajne predstave njegove momčadi i visoke pobjede protiv najvećeg hrvatskog rivala Zadra (89:60), Ciboninom treneru Ivanu Veliću omaknula se izjava koja možda nešto govori i o sudbini ovog natjecanja:

- Mislim da nitko neće ispasti iz ABA lige, jer na ovakav... No, neću pričati o tome. Ne znam hoćemo li ići u Beograd, no nemojte to pisati.

I uslišili bismo mi molbu tog korektnog čovjeka da sve to što je izgovorio nije išlo izravno na You Tube kanalu ABA lige pa se moglo čuti još i ovo:

- Ta liga bez Cibone i Zadra je smiješna, to nije prava regionalna liga.

I u tome se s njime doista možemo složiti, a što će biti s ABA ligom znat ćemo više nadolazeći tjedan. Naime, tada bi trebala biti poznata odluka Žalbene komisije lige ili pak Predsjedništva lige na žalbu Crvene zvezde u slučaju presuđene utakmice u korist Podgoričke Budućnosti (20:0, oduzimanje boda).

Ako ona bude doista nepovoljna po Crvenu zvezdu i Beograđani istupe iz lige, a to je mogućnost koju su najavili, onda Cibona možda i ne otputuje u Beograd "na megdan" euroligašu Zvezdi koji joj po rasporedu slijedi u sljedećem kolu regionalne lige.

No, dok se takvo što ne dogodi cibosi imaju razloga uživati u ovom jako dobrom nastupu protiv najvećeg hrvatskog rivala:

- U dvorani je bilo dosta ljudi, bio je to odličan ugođaj u kojem smo mi odigrali jako dobro, vrlo fokusirano - kazao je Cibonin trener Ivan Velić kojeg je pak nadopunio pobijeđeni mu kolega Danijel Jusup:

- Svi koji su bili u dvorani vidjeli su da je Cibona u svim elementima košarke od nas bila bolja za dvije razine. Bili su brži, precizniji, koncentriraniji, bolje su se kretali i dodavali... Mene pak smeta što mi nismo pokazali nikakvu emociju. Kada smo gubili nismo se sekirali, nego je bilo "voda teče, a mi i dalje po svome". Nismo pokušali nikakvu promjenu ritma, s nekim prekršajem, čvrstim blokom, pa čak i svađom između sebe. Pustili smo da sve to skupa prođe mimo nas i to me najviše brine i buni.

Priznao je Jusup da Zadar u Višnjiku i Zadar na gostovanju nije ista momčad:

- Velika je razlika u našim nastupima kod kuće i u gostima. Mi loše dodajemo, a da bi dobijao u gostima moraš kvalitetnijim dodavanjima pronalaziti šutere i te šuteve pogađati. Kod kuće je drugačije, tamo su veći energija i motiv jer je publika uz nas.

A koliko je Ciboni godila pobjeda, nakon pet poraza u nizu, osjetilo se u riječima kapetana Marina Rozića:

- Bilo je nezgodno, no hvala Bogu da je i tom nizu poraza došao kraj. Vrijednost ovih bodova je velika jer u ovoj ligi ima puno čudnih rezultata i kao da svatko svakog može dobiti. Eto, Zadar je u startu bio otpisan a onda se vratio s nekim velikim pobjedama.

