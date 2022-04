U 65. MINUTI

Presedan u Bundesligi: Utakmica prvi put prekinuta kako bi muslimanski nogometaš iftario

- U pauzi između dva poluvremena pitao sam suca je li moguće da u drugom dijelu bude kratka pauza kako bih prekinuo post. Znam da to nije morao učiniti i da me je odbio, ja bih to razumio - rekao je igrač nakon utakmice.