Preokret Pacersa uz 20 koševa Bogdanovića

Košarkaši Indiana Pacersa zadržali su treće mjesto u Istočnoj konferenciji NBA lige 126-111 domaćom pobjedom protiv New Orleans Pelicansa do koje su stigli preokretom u drugom poluvremenu, a hrvatski reprezentativac Bojan Bogdanović u taj je uspjeh ugradio 20 koševa (šut za dva 4-9, trica 3-5, slobodna bacanja 3-4) uz pet skokova, dvije asistencije i jednu osvojenu loptu za 25 minuta provedenih u igri.

Gosti iz New Orleansa krajem druge četvrtine imali su i 20 poena prednosti, ali s obzirom na stanje u toj momčadi ne treba čuditi što je u nastavku ipak došlo do preokreta. Pacersi su već do kraja treće četvrtine preuzeli vodstvo te u posljendjih 12 minuta stigli i do uvjerljive pobjede.

Najučinkovitiji u momčadi Indiane bio je Wesley Matthews sa 24 koša, dok je kod New Orleansa najučinkovitiji bio Cheick Diallo sa 16 pogodaka i 18 skokova. U sastavu Pelicansa pojavio je Anthony Davis te je igrao 20 minuta tijekom kojih je postigao 15 koševa i sakupio osam skokova, ali većinu toga u prvom poluvremenu.

Indiana je sada na omjeru pobjeda i poraza 39-20, dok je New Orleans 13. na Zapadu sa 26-34.

Minnesota Timberwolvesi ostvarili su rijetku gostujuću pobjedu svladavši u New Yorku domaće Knickse sa 115-104, a hrvatski reprezentativac Dario Šarić zaigrao je u prvoj petorci te je za 23 minute provedene u igri ubacio 13 poena (šut za dva 1-3, trica 3-4, slobodna bacanja 2-4) uz sedam skokova i po jednu osvojenu loptu i blokadu. U sastavu Wolvesa po prvi put otkako je stigao u ligu 2015. godine nije bilo Karl-Anthonyja Townsa koji je dobio poštedu zbog simptoma potresa mozga pa su se u petorci prvi put našli Šarić i Taj Gibson, a da ta kombinacija funkcionira uz pobjedu pokazao je i učinak od 19 koševa i 10 skokova Gibsona. Najefikasniji je ipak bio Derrick Rose sa 20 poena, dok su se kod domaćih, kod kojim Mario Hezonja nije dobio priliku, istaknuli Damyean Dotson sa 20 ubačaja i DeAndre Jordan sa 16 pogodaka i 19 skokova.

Bila je ovo tek deveta gostujuća pobjeda Wolvesa u 29. nastupu izvan svoje dvorane ove sezone kojom su stigli do omjera 28-30 s kojim i dalje zauzimaju 11. mjesto na Zapadu, dok su Knicksi sa 11-48 na dnu Istoka.

Los Angeles Clippersi ostvarili su vrijednu 112-106 pobjedu na gostovanju kod Memphis Grizzliesa, a hrvatski centar Ivica Zubac zaigrao je u početnoj petorci te za 21 minutu provedenu na parketu postigao sedam poena (šut za dva 3-5, slobodna bacanja 1-2) uz osam skokova i jednu osvojenu loptu. Sjajan je kod pobjednika bio Montrezl Harrell koji je ušao s klupe i postigao 30 koševa, Danilo Gallinari je dodao 23, dok su kod Grizzliesa najbolji bili Mike Conley sa 25 pogodaka i 10 asistencija te Joakim Noah sa 22 poena i 11 skokova.

Clippersi su s omjerom 33-27 na diobi sedmog mjesta na Zapadu sa San Antonio Spursima, dok su Grizzliesi tek 14. na Zapadu sa 23-37.

Vrlo je zanimljivo bilo u Oklahoma Cityju gdje je domaći Thunder svladao Utah Jazz sa 148-147 nakon dva produžetka. Oba su sastava imala po nekoliko prilika riješiti susret u svoju korist da bi na kraju igrač odluke bio Paul George koji je pogodio težak šut preko Rudyja Goberta za konačnih 148-147 osam desetinki prije isteka vremena drugog produžetka. George je susret okončao sa 45 koševa, 9 skokova i 7 asistencija, Russell Westbrook, koji je ispao iz igre minutu prije kraja prvog produžetka zbog šest osobnih pogrešaka, dodao je 43 poena, 15 skokova i 8 asistencija, dok su u sastavu Jazza najbolji bili Donovan Mitchell sa 38 pogodaka i Rudy Gobert sa 26 koševa i 16 skokova. Thunder je treći na Zapadu sa 38-20, a Jazz šesti sa 32-26.

Veliki preokret u samoj završnici ostvarili su Toronto Raptorsi koji su u svojoj dvorani nadvisili San Antonio Spurse sa 120-117. Gosti su 45 sekundi prije kraja poveli sa 117-115 da bi 24 sekunde prije isteka vremena Serge Ibaka pogodio samo jedno od dva slobodna bacanja za 117-116. No, tada je Kawhi Leonard ukrao loptu DeMaru DeRozanu i polaganjem donio prednost domaćima od 118-117 15 sekundi prije kraja. U posljednjem napadu Spursa Davis Bertans nije bio precizan da bi Leonard pogodio oba slobodna bacanja u posljednjoj sekundi za konačnih 120-117. Leonard je predvodio Raptorse sa 25 koševa, Ibaka je dodao 13 uz 15 skokova, dok su kod Spursa najbolji bili DeRozan sa 23 i Marco Belinelli sa 21 pogotkom. Toronto je sa 44-16 i dalje drugi na Istoku, dok je San Antonio sa 33-27 sedmi na Zapadu.

Denver Nuggetsi su kao gosti svladali Dallas Maverickse, za koje zbog ozljede gležnja nije igrao Luka Dončić, sa 114-104. Nikola Jokić je sa 19 poena, 13 skokova i 8 asistencija bio nadomak novom "triple-doubleu" kod Nuggetsa, dok je Jalen Brunson sa 20 pogodaka bio prvi strijelac Mavsa. Denver je sa 40-18 na drugom mjestu Zapada, dok je Dallas sa 26-32 na 12. mjestu Zapada i sve dalje od doigravanja.