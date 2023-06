Preminuo suigrač dvojice bivših vatrenih i bivši reprezentativac Belgije

U subotu poslijepodne, u 46. godini, iznenadno je preminuo bivši belgijski nogometaš Cedric Roussel. Kako pišu belgijski mediji, doživio je srčani udar dok je sjedio na terasi tržnice u rodnom gradu Monsu. Hitna službe je brzo pristigla kako bi mu pokušali pomoći, no nisu uspjeli.

Nastupao je za čak 16 različitih klubova, a od 2004. do 2006. godine u Standard Liègeu bio je suigrač Vedrana Runje i Milana Rapaića. Isticao se svojom visinom od čak 190 cm.

Belgijska reprezentacija je putem svog službenog Twitter profila izrazila sućut obitelji i prijateljima igrača. Za reprezentaciju je nastupio tri puta tijekom 2003. godine.

We send our condolences to the family and friends of Cédric Roussel. pic.twitter.com/AOpLUDN9HZ