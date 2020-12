FOTO Prekrasna Koprivničanka nova Miss Supernatural: 'Imam što pokazati, želim na svjetski izbor'

Nina Bojanović (18) nova je, peta Miss Supranational Hrvatske. Lijepa Koprivničanka bivša je plivačica kluba Cerine.

– Tata je sestru Leu i mene upisao na plivanje kada su se otvorili bazeni Cerine pokraj Koprivnice. Imala sam pet godina kada sam krenula u školu plivanja. Sestra je četiri godine starija od mene, tako da se nikad nismo susrele u bazenu, u utrci. Ona je bila dobra u prsnom plivanju, a ja u ostalim disciplinama. Kod kuće imamo puno medalja. Moramo ih držati u kutijama jer sve ne stanu na zid. U vrijeme kada sam trenirala, klub je bio jak i u hrvatskim okvirima, imali smo dobre trenere i dobre plivače – kaže Nina.

Otišli treneri, otišla i ja

Je li bilo naporno uskladiti školu i plivanje?

– Najviše su “stradali” roditelji jer su sestru i mene morali svaki dan voziti na trening. Bazen nam je bio udaljen desetak minuta vožnje. Što se tiče škole, kada bi nastava bila ujutro, išla bih na trening popodne i obrnuto. Trenirala sam šest dana u tjednu, samo mi je nedjelja bila slobodna. Na bazenu bih provela dva do tri sata jer smo trenirali i u teretani – istaknula je Nina.

Jedno vrijeme trenirali ste i košarku?

– Da, ali više rekreativno. Brzo sam se vratila samo plivanju – kaže Nina.

Nakon sedam godina – odustali ste. Zašto?

– Kvalitetni treneri otišli su u druge, jače klubove, plivači i plivačice također, mnogi su i odustali. Prva je odustala moja sestra, a onda ni ja više nisam imala volje i motiva. Malo po malo i više nisam išla na treninge. No, kako su mi nedostajali, počela sam sama odlaziti u teretanu. Znala sam tu i tamo otići i na bazen i rekreativno plivati. Dok sam trenirala, uvijek sam maštala o tome kako ću jednog dana nastupiti na Olimpijskim igrama – rekla je Nina Bojanović.

No, tko zna, možda se san ostvari jer je Nina odlučila vratiti se plivanju i treninzima.

– Istina. Odlučila sam nastaviti u Zagrebu jer se uskoro selim u glavni grad. Ne samo radi sporta, upisat ću se na privatno Veleučilište Aspira. To je nagrada za to što sam postala Miss Supranational Hrvatske. Još se nisam odlučila koji ću smjer upisati. Kako dobro govorim engleski, možda upišem turizam. Opet, nije loš izbor ni sportski menadžment jer sam cijeli život u sportu.

Ako ste sportski tip, znači da ste sve vrijeme u trenirci i tenisicama?

– Da, ali samo kad sam kod kuće. Sada mi se, nakon što sam postala Miss Supranational, otvaraju i neke druge mogućnosti za poslove pa uvijek moram biti dotjerana i uglavnom nosim haljine i cipele visokih potpetica – ističe Nina.

Kako ste se prijavili za izbor ljepote?

– Nagovorila me sestra. Odlučila sam se prijaviti tri dana prije izbora Miss Supranational Koprivničko-križevačke županije. Ne znam, nekako sam se bojala kamera i ljudi, no sada je to prošlo jer sam se već naviknula. Moram reći da me pobjeda na finalnom izboru ugodno iznenadila. Nisam to planirala, ali mi je drago da je tako završilo. Najviše zbog tate.

Zašto zbog tate?

– On me cijeli taj dan kad je bio izbor čekao u Zagrebu, a zbog pandemije nije mogao uživo gledati izbor pa je nestrpljivo čekao vijesti od mene. Kad sam ga napokon nazvala i rekla mu da nije uzaludno čekao, bio je jako sretan, kao i ostali u obitelji – ispričala je Nina.

Glumica? Zašto ne i to

Imate li još kakav hobi?

– Da, upisala sam tečaj za vizažisticu. Obožavam se šminkati, kako sebe tako i druge.

Možda biste se mogli okušati i kao glumica?

– O tome nisam razmišljala, ali dobra vam je ta ideja. Doduše, dosad sam snimila samo jedan reklamni spot, u kojem izgovaram samo jednu rečenicu. No bilo mi je jako zabavno na snimanju u Baranji, na kojem je sudjelovao i pjevač Jasmin Stavros.

Sljedeće godine trebali biste predstavljati Hrvatsku na svjetskom izboru Miss Supranational?

– Nadam se da će se pandemija dotad smiriti. Voljela bih se okušati na svjetskom izboru jer imam što pokazati – zaključila je Nina.