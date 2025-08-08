Predsjednik Hajduka slušao teške riječi: 'Trebali ste dati ostavku!'; Bilić: 'U minusu smo...'

Na Poljudu je ovoga petka održana redovna godišnja skupština Hajduka. NA početku se, kod iznošenja godišnjeg izvješća Uprave kluba svima obratio predsjednik Ivan Bilić:

- Rezultat poslovanja u 2024. je negativan, 10.74 milijuna eura, neto rezultat od transfera je 0.4 milijun eura. Tijekom 2024. ostvaren je jedan izlazni transfer, nisu ostvareni inicijalni planovi za ljetni prijelazni rok prošle godine. Tijekom godine se nije registriralo ništa od transfera Vuškovića. Prihodi od ulaznica su rasli za 68%, rast prihoda od oglašavanja i sponzorstva narasli su nešto više od pola milijuna eura. Pokrivenog operativnih troškova od rashoda je 76%. Troškovi zaposlenika rasli su za 8% ili nešto manje od milijun i pol eura. Primarni zaključak negativnog financijskog rezultata je što nismo ostvarili nijedan značajni transfer u ljeto 2024. godine - rekao je Bilić u uvodu.

Nakon njegova izlaganja krenula je rasprava. Prvi se javio naš proslavljeni vaterpolist, inače jedan od čelnika Našeg Hajduka, Jerko Marinić Kragić.

- Izražavamo duboko razočaranje poslovanjem kluba u 2024. Iako smo upozoravali na to, bivša uprava na čelu s Lukšom Jakobušićem i Ivanom Matanom neodgovorno je financijski poslovala. Nikakav napredak nije ostvaren ni po pitanju infrastrukture ni odnosa s HNS-om. Ne želimo da se ovakva godina ikad ponovi, izričito zahtijevamo od Uprave da se ovaj trend preokrene i nikad više ne ponovi - rekao je.

Za govornicu je potom stao Vedran Šangut, također iz Našeg Hajduka.

- Složio bih se s gospodinom Kragićem. Ovo je poražavajuća sezona za Hajduk. Na zadnjoj skupštini bio sam onemogućen svjedočiti, a na predzadnjoj sam govorio o nekim stvarima. Ne samo kao navijač, djelatnik kluba, čovjek koji je vezan uz Hajduk, došao sam govoriti u dobroj namjeri. Na predzadnjoj skupštini izravno sam se obratio predstavnicima grada Splita. Tražio sam da se napravi neovisna revizija Hajduka, a sad to neću tražiti, već zahtijevam od većinskog vlasnika Hajduka, grada Splita da se napravi neovisna revizija i da se ovaj moj zahtjev stavi kao točka dnevnog reda pod žurno na Gradskom vijeću grada Splita. Kad se napravi neovisna revizija, onda će sve biti jasno - rekao je.

Nastavio je Vedran Bukovac:

- Gospodin predsjednik je rekao u javnom izlaganju da mu je prošla sezona bila dobra, iako je jasno da smo je izgubili porazom od Dinama. Ne može sezona biti dobra ako se ispadne od Ružomberoka, u kupu ispadanje u četvrtfinalu od Rijeke. Dinamo nije pobijedio 50% utakmica, mi nismo osvojili titulu. Smatrao sam da bi bilo za očekivati da podnesete ostavku. Ako vi već niste, trebao je reagirati Nadzorni odbor na čelu s Aljošom Pavelinom. Dalje, već deset godina ista kuća radi reviziju Hajduka. Zahtijevamo da se na Gradsko vijeće stavi točka dnevnog reda o neovisnoj reviziji kluba i da to ne radi grad Split. Grad Split se ne ponaša u maniri dobrog gospodara, oni su fikus. Oni služe kao 'korisne budale' za dizanje ruku.

Riječ je potom ponovno dobio Bilić:

- Revizor je uvijek neovisan, to se odrađuje na skupštinama. Svaki kvartal nas pregledava HNS i neovisna revizorska kuća. UEFA je potvrdila svaki broj. Svaki broj koji je prikazan u financijskim izvješćima je potvrđen.